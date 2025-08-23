Qué cambia el 14 de octubre, qué opciones reales existen (ESU, Windows 11 24H2, alternativas y planes de continuidad) y cómo evitar sustos con las últimas actualizaciones.

Resumen ejecutivo

El 14 de octubre de 2025 Windows 10 llega a fin de soporte general. Eso no significa que tu ordenador deje de funcionar ni que tu negocio se vaya a parar. Hay margen, alternativas y planes de continuidad: ampliación de parches (ESU), actualización a Windows 11 24H2 en equipos compatibles, vías técnicas para equipos “no compatibles” (con soporte limitado), opciones con Linux o Windows 365 y, sobre todo, metodología para desplegar cambios sin interrupciones. Desde Informática Alhaurín te acompañamos para que el paso sea gradual, seguro y sin sobresaltos.

1) Qué ocurrirá realmente el 14 de octubre de 2025

Tu PC con Windows 10 seguirá arrancando y funcionando .

Microsoft dejará de publicar parches de seguridad y mejoras para Windows 10 salvo si contratas la ampliación de seguridad (ESU), disponible hasta octubre de 2026 y apta para particulares y pymes (coste del primer año anunciado por Microsoft: 30 $ por dispositivo). También hay cobertura ESU si el equipo se conecta a Windows 365 (Cloud PC).

Traducción operativa: si hoy no puedes migrar, no hay catástrofe: puedes seguir con Windows 10 un año más con parches oficiales vía ESU mientras planificas la transición con calma.

2) Windows 11 24H2 y la (temida) compatibilidad

Microsoft pide TPM 2.0, UEFI/Secure Boot y CPU de 8ª gen (o equivalente), entre otros requisitos. Muchos equipos relativamente recientes cumplen; otros no.

Si cumples requisitos: actualización estándar a Windows 11 24H2 tras copia de seguridad y pruebas.

Si no cumples: existen métodos técnicos para instalar Windows 11 en hardware no admitido. Ojo: no es soporte oficial, puede requerir ajustes y algunas actualizaciones podrían fallar. Es una opción válida caso a caso cuando el hardware es sólido y el uso es compatible. Te asesoramos sobre riesgo/beneficio y plan de contingencia.

3) Calma con las “amenazas” y prudencia con los parches

En paralelo al fin de Windows 10, Windows 11 también sufre actualizaciones problemáticas. La reciente KB5063878 ha reportado fallos de instalación en entornos corporativos y problemas puntuales con algunas SSD. Esto no es nuevo en el ecosistema Windows: por eso aplicamos ventanas de espera y anillos de despliegue antes de actualizar masivamente.

Lo importante: el fin de soporte de Windows 10 no es una “fecha apocalíptica”; y las “meteduras de pata” de algunos parches en Windows 11 se gestionan con buenas prácticas IT.

4) Tu plan con Informática Alhaurín (sin parar negocio, estudios u ocio)

Inventario y diagnóstico: qué equipos tienes, compatibilidad, software crítico y dependencias. Estrategia por anillos: piloto (3–10 %), validación y despliegue general; pausa de parches 7–14 días tras su salida. Backups 3-2-1 y DR: imagen del sistema + copia en la nube; plan de reversión probado. Ruta técnica por equipo: A) Compatible → Migración a Windows 11 24H2 con drivers validados.

B) No compatible, pero válido → Opción 1: Windows 10 + ESU hasta 2026. Opción 2: Windows 11 en hardware no admitido (soporte limitado) con plan B.

C) Hardware obsoleto → Renovación selectiva o Linux LTS para puestos de ofimática/web; Windows 365 o virtualización para apps Windows. Higiene y rendimiento: firmware/BIOS, controladores, seguridad, telemetría mínima, hardening. Soporte y formación: microguías para usuarios, canal de incidencias y seguimiento.

5) Alternativas reales (cuando migrar ya no suma)

Windows 10 + ESU : “puente” de 12 meses con parches oficiales.

Linux (Mint/Ubuntu LTS) para puestos de navegación, ofimática, TPV, kioskos.

Windows 365 / Cloud PC : Windows completo en la nube para equipos antiguos o BYOD.

Virtualización/contención: aislar apps legacy en VM y mantener el puesto principal actualizado.

6) Un déjà-vu con 30 años de historia

Cada ciclo ha traído nervios y titulares: Windows 95/98, el salto a XP, el fin de XP en 2014, la transición a Windows 7/8, la llegada de Windows 10, y ahora Windows 11. En todas las etapas hubo parches con problemas y, aun así, las organizaciones siguieron operando. La clave nunca ha sido el titular del día, sino la gestión del cambio: pruebas, copias de seguridad, anillos de despliegue y planes de reversión.

Preguntas rápidas

¿Mi PC con Windows 10 dejará de funcionar en octubre de 2025? No. Funcionará, pero sin parches (salvo ESU).

¿Es obligatorio comprar equipo nuevo? No siempre. Muchos equipos sí cumplen; otros pueden actualizarse o seguir con ESU mientras decides.

¿Y si un parche de Windows 11 sale “rana”? Se aplaza, se desinstala y se bloquea hasta que haya corrección; por eso usamos anillos y ventanas de espera.

Conclusión

Ni “catástrofe universal” ni salto al vacío. Hay soluciones escalables para cada caso y un año adicional de parches oficiales si necesitas tiempo. El objetivo no es correr, sino migrar bien y seguir trabajando sin interrupciones.

Informática Alhaurín puede auditar tu parque, trazar tu plan y ejecutarlo sin parar el negocio.