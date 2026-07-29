El Lagar pide ser escuchado: vecinos reclaman un mayor mantenimiento de las zonas comunes de la urbanización

Un grupo de residentes remite a Diario Alhaurín un escrito registrado en el Ayuntamiento solicitando actuaciones de limpieza, desbroce y conservación de diferentes espacios públicos.

NOTA DE LA REDACCIÓN

«Usted Opina» es un espacio de participación ciudadana donde Diario Alhaurín publica artículos remitidos por vecinos, asociaciones y colectivos del municipio. Las opiniones expresadas corresponden exclusivamente a sus autores. La Redacción verifica, cuando es posible, la existencia de la documentación aportada y ofrece este espacio como herramienta de participación y debate vecinal.

(Vecinos de El Lagar) Los vecinos de la urbanización El Lagar queremos trasladar públicamente una preocupación que compartimos desde hace tiempo sobre el estado de mantenimiento de algunas de las zonas comunes de nuestro barrio.

Vivimos en una urbanización rodeada de espacios verdes que forman parte de nuestro día a día y que, precisamente por su valor ambiental y paisajístico, creemos que merecen una conservación adecuada y continuada.

Durante los últimos meses hemos observado cómo distintas zonas presentan vegetación seca acumulada, falta de desbroce, escasa limpieza y un mantenimiento que, a nuestro juicio, resulta insuficiente para una urbanización de estas características.

Las fotografías que acompañan este artículo muestran parte de esa realidad. También reflejan la presencia de residuos abandonados junto a instalaciones deportivas y pintadas en distintos elementos del mobiliario urbano. En este sentido, queremos dejar claro que estos actos incívicos y vandálicos no pueden atribuirse al Ayuntamiento, sino exclusivamente a quienes hacen un uso irresponsable de los espacios públicos.

Hace unos días decidimos compartir nuestra preocupación en redes sociales y, poco después, una brigada municipal acudió para realizar trabajos de desbroce en parte de la urbanización. Agradecemos esa actuación porque demuestra que las demandas vecinales pueden ser atendidas cuando llegan a conocimiento de la administración.

Sin embargo, entendemos que estas intervenciones deberían formar parte de un mantenimiento planificado y periódico, y no depender únicamente de actuaciones puntuales.

Un escrito registrado en el Ayuntamiento

Con el objetivo de canalizar nuestras reivindicaciones por la vía administrativa, hemos presentado un escrito registrado oficialmente en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, del que hemos remitido copia a Diario Alhaurín.

En dicho documento solicitamos, entre otras cuestiones:

Una inspección técnica de las zonas afectadas.

La aclaración sobre la titularidad y responsabilidad del mantenimiento de distintos espacios comunes.

La elaboración de un informe técnico sobre el estado de conservación.

Actuaciones de limpieza, desbroce y retirada de vegetación seca donde resulte necesario.

El acceso a la documentación administrativa relativa a la recepción de la urbanización y a las competencias de mantenimiento.

El establecimiento de un calendario periódico de conservación de jardines, zonas verdes y espacios comunes.

Una respuesta expresa por parte del Ayuntamiento sobre las actuaciones previstas.

Nuestro escrito también hace referencia a la importancia de actuar de forma preventiva durante la época de mayor riesgo de incendios, especialmente en espacios donde existe abundante vegetación seca junto a viviendas e instalaciones de uso público.

Una petición constructiva

Queremos dejar claro que este escrito no pretende generar enfrentamientos ni buscar culpables. Nuestro único objetivo es contribuir a mejorar el estado de una urbanización en la que vivimos muchas familias y que forma parte de Alhaurín de la Torre.

Somos conscientes de que mantener un municipio requiere recursos y planificación, pero también creemos que la colaboración entre vecinos y administración es la mejor herramienta para detectar problemas y solucionarlos.

Por ello confiamos en que este escrito sirva para abrir una vía de diálogo que permita aclarar las competencias de cada administración o entidad responsable y, sobre todo, garantizar un mantenimiento adecuado de estos espacios durante todo el año.

Estamos convencidos de que cuidar nuestro entorno es una responsabilidad compartida. Los vecinos debemos respetar y conservar los espacios públicos, evitando conductas incívicas que deterioran el patrimonio común, y las administraciones deben velar por que esos espacios reciban el mantenimiento que necesitan.

Porque un barrio bien cuidado no solo mejora su imagen; también mejora la calidad de vida de quienes lo habitan.

Vecinos de la Urbanización El Lagar