Numerosas personas han participado otro año más en la tradicional marcha solidaria que ha partido desde Viñagrande y ha finalizado frente a la iglesia de San Sebastián, donde se ha producido una suelta de globos. La recaudación en esta 11 edición ha sido en favor de la asociación Abrazo Amigo

La tradicional Marcha Solidaria contra el Cáncer ha vuelto a su cita con Alhaurín de la Torre y lo ha hecho este domingo. La salida fue desde el Centro Social Municipal de Viñagrande y recorrió la avenida principal de esa barriada y las principales calles del municipio hasta llegar a la Iglesia de San Sebastián, donde tuvo lugar la suelta de globos. El evento estuvo organizado por la Asociación de Vecinos de Viñagrande, junto con la colaboración de las Concejalías de Juventud y de Asuntos Sociales e Igualdad.

Por undécimo año consecutivo, numerosos alhaurinos han llevado a cabo la tradicional marcha solidaria. Entre los numerosos participantes se encontraban el alcalde, Joaquín Villanova, y concejales de la Corporación Municipal, así como miembros de la asociación de Viñagrande, decenas de colectivos y de la asociación Abrazo Amigo.

Todo lo recaudado en las camisetas solidarias, bajo el lema “Todos unidos contra el cáncer”, estuvo destinado a la Asociación Abrazo Amigo. El alcalde, Joaquín Villanova, mandó un mensaje esperanzador para todas las personas que atraviesan esta enfermedad y para sus familias. Además, hizo hincapié en que hay que seguir concienciando a la población sobre la importancia de luchar por la investigación contra el cáncer.

Por último, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Viñagrande, Jesús Morales, aseguró que no sólo es importante dar visibilidad al cáncer, sino también a otras enfermedades crónicas, raras, autoinmunes, accidentes cardiovasculares y enfermedades derivadas de éstas.

Por ello, otro año más se eligió destinar los fondos recaudados a la Asociación Abrazo Amigo, una asociación sin ánimo de lucro que surgió de la idea de dar cobertura a más de una patología y poder así ofrecer a cada paciente la posibilidad de contar con unos profesionales adaptados a sus necesidades en cada momento de su vida mientras convive con su enfermedad y su posterior recuperación.