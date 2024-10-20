Carolina España destaca que habrá 350 millones de euros más que en 2024 para estas políticas, lo que supone un incremento del 5,5%

La consejera de Economía y Hacienda reitera que serán unos presupuestos que atenderán las necesidades de las familias

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, anuncia que las cuentas de 2025 serán unas cuentas destinadas a seguir fortaleciendo los servicios básicos como la Sanidad, la Dependencia y la Educación, al mismo tiempo que se fomentará el apoyo al tejido productivo y a la creación de empleo. En este sentido, detalla que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2025 destinarán cerca de 6.700 millones de euros para apoyar al tejido productivo. Carolina España, anuncia que, una vez más, la Junta de Andalucía aumentará en sus cuentas para el próximo año el presupuesto para atraer la inversión y generar empleo. El incremento será de un 5,5% con respecto al año 2024 y supondrá 350 millones más.

La consejera recuerda que también se seguirá trabajando para que a los andaluces les sea más fácil acceder a una vivienda a través de deducciones fiscales (ampliadas para 2025 tanto para los que compren como para los que alquilen una vivienda) y con medidas que contarán con partidas presupuestarias concretas como los 25 millones para avales hipotecarios a andaluces de hasta 40 años.

Carolina España, que entregará los presupuestos al presidente del Parlamento el próximo 29 de octubre para el comienzo de su tramitación en la Cámara, insiste en que serán “los mejores presupuestos que hemos podido elaborar, a pesar de que les falten 1.522 millones de euros”, cantidad que los andaluces dejan de recibir cada año por parte del Gobierno central procedentes del Sistema de Financiación Autonómico.

En este sentido, la consejera se congratula de que finalmente en la conferencia de presidentes del próximo mes de diciembre se aborde en el orden del día la Financiación Autonómica, tras ejercer las comunidades del PP su derecho recogido en la propia norma para incluirlo. “Aunque haya habido que obligarlos prácticamente, ya era hora de que finalmente se aborde la modificación del sistema, obsoleto desde 2014 y muy lesivo con los andaluces, que reciben 183 euros menos de la media por habitante y año”, concluye.