El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha dado a conocer el dispositivo de atención e información pública habilitado con motivo de las Elecciones al Parlamento de Andalucía que se celebrarán este próximo domingo, 17 de mayo de 2026.

Con el objetivo de facilitar la participación y resolver posibles incidencias o consultas relacionadas con la jornada electoral, el Consistorio pondrá a disposición de la ciudadanía varios teléfonos de contacto para distintas áreas de atención.

Para consultas relacionadas con el censo electoral estarán disponibles los números 662 633 352 y 662 634 566.

Asimismo, el Ayuntamiento atenderá información general a través de los teléfonos 952 417 150 y 952 417 151.

En relación con la Secretaría y la Junta Electoral de Zona, los ciudadanos podrán contactar mediante los números 662 635 147, 673 690 057, 662 633 334 y 670 492 384.

Por su parte, la Policía Local mantendrá operativo el teléfono 952 410 800, mientras que Protección Civil atenderá a través del 952 415 818.

Además, el Ayuntamiento ha informado de que la sede central municipal, situada en la plaza Alcalde Antonio Vega González, permanecerá abierta de forma ininterrumpida durante toda la jornada electoral, desde las 9:00 de la mañana hasta las 20:00 horas, coincidiendo con el horario de apertura de los colegios electorales.

Desde el Consistorio recuerdan la importancia de consultar previamente el colegio electoral correspondiente y acudir a votar con la documentación identificativa necesaria para ejercer el derecho al voto con normalidad.