Una quincena de jóvenes menores de 30 años han participado en este proyecto a lo largo de un año y han recibido los correspondientes certificados de profesionalidad en técnicas de albañilería y revestimientos. En breve empezarán otros cuatro programas con 60 participantes

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha hecho entrega de los diplomas al alumnado que ha superado la formación del programa de empleo ‘Jabalcuza 30-Construcción II’, una iniciativa financiada por el SAE (Servicio Andaluz de Empleo) y dirigida a jóvenes menores de 30 años.

El sencillo acto ha tenido lugar en el Centro de Formación Jabalcuza II. El regidor ha felicitado a los presentes y les ha animado a que se sigan formando y aprendiendo en un sector donde existe actualmente mucha demanda de empleo como es la albañilería y la construcción. También han estado presentes la concejala de Educación, Pilar Conde, y el equipo del Área de Formación y Empleo que dirige María del Mar Martínez.

El curso ha tenido una duración de un año y ha combinado la formación teórica y práctica. Durante este periodo, han aprendido las técnicas necesarias para la obtención de dos certificados de profesionalidad: operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción (de nivel 1) y fábricas de albañilería (nivel 2).

Además de la formación específica, han completado un curso adicional de 60 horas sobre Prevención Básica de Riesgos Laborales en Construcción, reforzando así su preparación para incorporarse al mercado laboral con mayores garantías de seguridad y cualificación.

El alumnado ha estado contratado desde el inicio del proyecto mediante un contrato en alternancia, lo que les permitía compaginar la formación con trabajos prácticos en centros y dependencias municipales.

Han contado con el acompañamiento y apoyo de una técnica de inserción laboral y empleo para facilitar su acceso al mercado laboral, además de realizar labores de prospección, colaboración y enlace con el tejido empresarial, mediación laboral y gestión de recursos de empleo. La ejecución de este programa contaba con un presupuesto total de 408.976 euros.

En unas semanas está previsto que comiencen otros cuatro nuevos programas de formación y empleo que sumarán unos 60 participantes (15 cada uno de ellos). La duración es igualmente de un año y se centran en jardinería, actividades agrarias, construcción, pintura y limpieza. Dos son también para menores de 30 años y otros dos para edades entre los 30 y los 45. Han sido concedidos por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y el presupuesto total es de 1,4 millones de euros.