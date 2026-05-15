(MMC) La escena alternativa malagueña tiene una cita imprescindible el próximo 23 de mayo en La Cochera Cabaret de Málaga con la actuación de las bandas MALAVÉ y EXILIO A PLUTÓN, dos propuestas emergentes que llegan con fuerza para ofrecer una noche cargada de guitarras potentes, emoción y sonido indie rock en directo.

El concierto comenzará a las 21:00 horas, con apertura de puertas prevista a las 20:30 horas, en una velada dirigida a amantes de la música en vivo y del rock alternativo más auténtico.

MALAVÉ, banda malagueña que continúa consolidándose dentro de la escena indie rock alternativa gracias a un sonido intenso, emocional y directo. Su propuesta destaca por la energía y autenticidad de sus conciertos, capaces de conectar con el público desde el primer acorde y dejar huella en cada canción. Tras meses preparando su puesta en escena, la formación presentará en Málaga un potente directo cargado de fuerza y emoción cruda.

Por su parte, EXILIO A PLUTÓN ofrecerá un espectáculo marcado por la fusión de rock, pop e indie, con influencias de bandas como Héroes del Silencio, Radiohead o Los Planetas. El grupo apuesta por un sonido propio acompañado de letras reflexivas y optimistas, además de un directo potente, preciso y muy cuidado.

La cita tendrá lugar en La Cochera Cabaret de Málaga y las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma oficial del recinto.

🎟️ Entradas:

https://lacocheraentradas.com/shows/details/2505/malave-y-exilio-a-pluton

El aforo es limitado.