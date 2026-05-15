El ciclo del Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga ha vuelto a hacer parada en Alhaurín de la Torre con otro espectáculo en la Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ frente a numeroso público

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Este jueves, literatura y música se han fusionado en una velada cultural única con la celebración del ciclo “Tecleando el misterio: Jazz y poesía bajo las estrellas”, una propuesta que ha vuelto a sorprender al público asistente por su originalidad y su fuerza expresiva.

El evento, organizado por el Centro Cultural Generación del 27 con la colaboración del Área de Cultura, ha servido para reafirmar el compromiso de la institución con la difusión cultural y el impulso de propuestas artísticas contemporáneas que apuestan por el diálogo entre disciplinas.

La cita, que ha llenado la Sala María Moliner de la Biblioteca Pubica Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’, ha reunido al poeta Antonio Díaz Mola y a Miguel Núñez Trío, que han protagonizado un diálogo artístico en el que los versos y la improvisación jazzística se han entrelazado de forma fluida. El resultado ha sido un recorrido creativo generando una experiencia viva, cambiante e irrepetible.

SOBRE ANTONIO DÍAZ MOLA

Antonio Díaz Mola, estudiante de Filología Hispánica en la UMA, continúa desarrollando una obra poética influida por la Generación del 27 y la literatura mexicana contemporánea, tras haberse iniciado en la escritura a los 20 años. Sus versos, marcados por la exploración estética y el diálogo con otras artes, encontraron un eco natural en la improvisación musical del trío.

SOBRE MIGUEL NÚÑEZ

Por su parte, Miguel Núñez, formado en el Instituto Superior de Arte de La Habana, ha vuelto a demostrar su amplia trayectoria en el jazz y la música popular cubana, además de su experiencia en proyectos escénicos y audiovisuales, y su histórica colaboración como director musical de Pablo Milanés desde 1989.

Desde el Área de Cultura han valorado muy positivamente la acogida del evento, que ha llenado el espacio de emoción, creatividad y complicidad entre artistas y público, consolidando ‘Tecleando el misterio’ como una de las citas destacadas del panorama cultural.