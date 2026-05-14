El proyecto contempla la construcción de dos nuevos carriles para mejorar la movilidad en el principal acceso de Alhaurín de la Torre. La plataforma BUS-VAO podrá ser usada por vehículos con al menos dos ocupantes y transporte público. El coste asciende a 10,2 millones

La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ha iniciado las obras para el desdoblamiento de la carretera A-404 en el término municipal de Alhaurín de la Torre, concretamente entre los puntos kilométricos 22+300 y 24+600, es decir entre el ramal de conexión con la autovía A-7 y la rotonda del Encuentro.

El proyecto abarca la construcción de dos nuevos carriles en un trazado de 2,2 kilómetros y su ejecución fue adjudicada en marzo a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Rialsa y Maygar, que presentó una oferta de 8,8 millones de euros. El coste total asciende a 10,2 millones, incluyendo la asistencia técnica y las expropiaciones, según informó en su momento la Junta de Andalucía. Esta obra está cofinanciada por fondos europeos del programa operativo Feder 2021-2027.

La actuación busca fundamentalmente mejorar la movilidad en el que es el principal acceso de Alhaurín de la Torre y en una carretera que utilizan también numerosos conductores de la comarca del Guadalhorce. Para ello, se habilitará una plataforma BUS-VAO, que podrá ser utilizada por vehículos con al menos dos ocupantes y por el transporte público.

Se trata de una obra reclamada en numerosas ocasiones por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para acabar definitivamente con los problemas de movilidad, atascos y retenciones registradas principalmente en horas puntas y en el sentido de salida hacia la autovía A-7 para desplazarse hasta Málaga y la Costa del Sol.

Por este tramo pasan diariamente cerca de 30.000 vehículos al día. La actuación incluirá la duplicación de la calzada, que mantendrá una velocidad de 80 kilómetros por hora, y se realizará por el lado norte de la carretera debido a la presencia de arroyos y acerados urbanos en el lado sur. La calzada actual será utilizada como la calzada derecha, con un refuerzo de firme. Además, se instalará alumbrado público en el tramo entre los puntos kilométricos 22+300 y 24+600.

DECLARACIONES DEL ALCALDE

El alcalde, Joaquín Villanova, ha visitado los trabajos, que se han iniciado con la señalización de la linde por la que discurrirá la nueva plataforma y con los primeros trabajos de desbroce y movimiento de tierras. El regidor ha pedido disculpas a los vecinos por las molestias que pueda ocasionar una obra que ha calificado de “fundamental” y de “imprescindible” para la mejora de la movilidad y el desarrollo de Alhaurín de la Torre.

Villanova ha recordado asimismo el buen funcionamiento de otra solución que ejecutaron hace unos meses el Ayuntamiento y la Diputación: la apertura en noviembre de un vial por el trazado de la antigua carretera de la Vía, entre la avenida de Santa Clara y una rotonda de nueva construcción en la carretera de Churriana, como salida alternativa hacia la autovía A-7 y que ha servido para aliviar considerablemente los atascos en horas punta.