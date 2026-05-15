El Centro de Difusión de Datos gestionará la información en tiempo real con un sistema reforzado de seguridad e inteligencia artificial

Un total de 6.812.902 andaluces están llamados a participar en las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo, en un dispositivo que contará con 10.403 mesas electorales distribuidas en 3.759 colegios en toda la comunidad autónoma.

Del total del censo electoral, 6.510.832 electores residen en Andalucía y 302.070 en el extranjero, mientras que 186.094 ciudadanos podrán votar por primera vez tras haber cumplido la mayoría de edad desde los anteriores comicios.

Para la celebración de estas elecciones se han impreso más de 686 millones de papeletas correspondientes a 125 candidaturas y cerca de 7 millones de sobres, con un coste total de organización que asciende a 14,4 millones de euros, de los cuales 1,2 millones corresponden a impresos y documentación electoral.

Entre las novedades que presenta este nuevo proceso electoral está una aplicación web y móvil renovada que permitirá consultar los resultados en tiempo real y conocer el último diputado asignado, facilitando la comprensión de la configuración parlamentaria. Además, el Centro de Difusión de Datos (CDD), ubicado en el Pabellón de la Navegación de la Isla de la Cartuja en Sevilla, será el punto neurálgico desde el que se procesará y difundirá toda la información de la jornada electoral.

Desde el CDD se gestionarán los datos procedentes de las mesas electorales mediante un sistema tecnológico que introduce importantes novedades y que incorpora por primera vez la inteligencia artificial en la verificación del escrutinio mediante el análisis de imágenes de las actas tomadas desde las mesas, lo que permitirá comprobar automáticamente la correspondencia entre los datos transmitidos y los recogidos en los documentos oficiales, detectando posibles incidencias de forma inmediata.

Este sistema funciona a través de técnicas de visión artificial que verifican la legibilidad de las actas, extraen los datos y los comparan en tiempo real con los resultados enviados, de modo que cualquier discrepancia es marcada automáticamente para su revisión manual, agilizando la detección y corrección de errores durante el proceso de escrutinio. Además, en los centros de control se visualizarán simultáneamente las imágenes de las actas junto a los datos transmitidos, facilitando una comprobación inmediata ante cualquier incidencia.

El sistema se apoya en una infraestructura completamente duplicada, con centros de datos operativos tanto en Sevilla como en Madrid, lo que garantiza la continuidad del servicio ante cualquier eventualidad, junto con un refuerzo integral de la ciberseguridad que ha alcanzado el nivel alto del Esquema Nacional de Seguridad tras la realización de auditorías y pruebas de resistencia.

Esta arquitectura incluye la replicación en tiempo real de las bases de datos, la duplicación de todos los elementos críticos, como comunicaciones, servidores y redes, y sistemas de suministro eléctrico redundantes que combinan la red convencional con grupos electrógenos, asegurando el funcionamiento incluso en escenarios adversos.

La transmisión de la información dependerá de 4.378 representantes de la Administración desplegados en los colegios electorales, que enviarán los datos mediante dispositivos electrónicos. En caso de incidencias, el sistema dispone de mecanismos alternativos de comunicación por vía telefónica y plataformas automatizadas que aseguran la llegada de los resultados al centro de procesamiento en todo momento. En concreto, existe un primer sistema de respaldo mediante atención telefónica con operadores y un segundo sistema automatizado de respuesta por voz en la nube, capaz de gestionar hasta 1.500 llamadas simultáneas e identificar automáticamente al emisor para guiarle en la transmisión de la información.

En cuanto al operativo de seguridad, la jornada electoral contará con más de 16.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre agentes de Guardia Civil, Policía Nacional, incluida la Unidad de la Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y policías locales, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada.

La ciudadanía podrá seguir en tiempo real toda la información del proceso electoral a través de la aplicación oficial y la web habilitada (eleccionesparlamentoandalucia2026.es), donde también se retransmitirán las comparecencias institucionales.

Estas comparecencias se celebrarán en el propio CDD y podrán seguirse tanto en directo como en diferido, incluyendo notificaciones en tiempo real para informar del inicio de cada intervención. Está previsto ofrecer una primera comparecencia a las 10:30 horas con los datos de apertura de mesas, seguida de avances de participación a las 12:00 horas (datos hasta las 11:30), a las 14:30 horas (hasta las 14:00) y a las 18:30 horas (hasta las 18:00). Tras el cierre de los colegios a las 20:00 horas, comenzarán las comparecencias con datos de escrutinio, que se irán actualizando de forma progresiva hasta la obtención de resultados definitivos.

Este año, el dispositivo electoral ha incorporado mejoras destinadas a facilitar la participación y la gestión del proceso, como la posibilidad de tramitar de forma telemática las excusas para no formar parte de las mesas electorales, sistema que ha permitido registrar 3.509 solicitudes, o la actualización de la compensación económica para los miembros de mesa junto a nuevas medidas para reforzar la accesibilidad durante la votación.

En conjunto, la organización de las Elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo combina innovación tecnológica, experiencia organizativa y refuerzo de garantías para ofrecer a la ciudadanía un proceso más transparente, ágil y seguro, asegurando que cada voto se emita y se contabilice con la máxima fiabilidad.