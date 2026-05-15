El alumnado de este centro celebra otra jornada deportiva y convivencia en el Complejo Deportivo Municipal de Carranque, con numerosas familias en las gradas y toda la comunidad educativa

El Complejo Deportivo Municipal de Carranque ha sido escenario de una nueva edición, la número 24, de la Olimpiada Escolar del CEIP San Juan, que organiza el propio centro con la colaboración del AMPA y del Ayuntamiento. El alcalde, Joaquín Villanova, ha querido acercarse para saludar al alumnado, profesores y monitores de la actividad. También han asistido los concejales de Educación y Deportes, Pilar Conde y Sergio Cortés respectivamente.

La Olimpiada Escolar moviliza a la práctica totalidad de la comunidad de este histórico colegio del municipio. Se trata de una actividad que se lleva a cabo desde hace casi un cuarto de siglo y está enfocada a fomentar los valores deportivos, la amistad, el trabajo en equipo y el compañerismo.

Todos los participantes han disfrutado de una agradable mañana, con las gradas repletas de muchos padres y madres que han querido acudir a ver a sus hijos divertirse con los numerosos juegos y actividades deportivas. Las clases se han dividido en varios equipos que, agrupados por diferentes colores, han ido participando en las diferentes competiciones atléticas, adaptadas a las edades y las capacidades de cada uno.