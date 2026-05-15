El alcalde nombra a José Antonio Vergara como jefe accidental en sustitución de Isidro Tomé, que pasa a segunda actividad tras una década en el cargo. Villanova ha tenido palabras de felicitación y agradecimiento para ambos en un sencillo acto en presencia de agentes y oficiales

Relevo en la cúpula de la Policía Local de Alhaurín de la Torre. El alcalde, Joaquín Villanova, ha nombrado a José Antonio Vergara Fernández como jefe accidental en sustitución de Isidro Tomé Rueda, que ha pasado a segunda actividad después de más de diez años al mando.

El nombramiento se ha formalizado este viernes en un sencillo acto en el despacho de Alcaldía en presencia de ambos oficiales y del edil delegado de Seguridad Ciudadana, Francisco José Sánchez. También han estado presentes otros concejales, funcionarios y compañeros de la propia policía y de la agrupación de Protección Civil.

Villanova ha felicitado a Vergara por su nombramiento y ha elogiado la profesionalidad y la capacidad tanto del nuevo jefe como del saliente y del resto de oficiales y agentes. El primer edil ha hablado de un nombramiento con “visión de futuro” y ha hecho un llamamiento a la “unidad” y al trabajo en beneficio de la seguridad de la ciudadanía de Alhaurín.

Además, ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá trabajando para aumentar la plantilla y ha anunciado la convocatoria de nuevas plazas de oficial y de subinspector. De hecho, el decreto hace referencia al nombramiento como Jefe de Policía Local Accidental hasta la toma de posesión del titular de la plaza de subinspector/a convocada por decreto del pasado 29 de abril.

El regidor ha tenido también palabras de agradecimiento para Isidro Tomé por su labor durante todos estos años y lo ha definido como “buena persona”, “profesional” y “leal”. Durante el acto, Villanova ha aprovechado para entregar asimismo obsequios de reconocimiento al oficial Iván González, al agente recientemente retirado Paco Pozo y al que fuera también jefe de la Policía Local hasta 2016, José Tomé Martín.

José Antonio Vergara ejerce desde ya el mando inmediato y operativo de la Policía Local, asumiendo las funciones propias de la jefatura bajo la superior dirección de la Alcaldía.

CURRÍCULUM JOSÉ ANTONIO VERGARA

Profesional de la seguridad pública con más de veinte años de experiencia, es graduado en Psicología y graduado en Criminología por la Universidad de Málaga. Posee varios títulos de posgrado en materia de seguridad, dirección y gestión policial e inteligencia, así como alrededor de trescientos cursos de formación policial específica.

Mando intermedio en la Policía Local de Alhaurín de la Torre desde el año 2017 y miembro de varios tribunales de selección de policías en la administración local, cuenta además con experiencia en la selección de personal en el ámbito privado. Ha sido también docente en cursos de formación para miembros de cuerpos de emergencias.

Es miembro de la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía (Cruz distintivo verde) y medalla al mérito local y varias felicitaciones públicas.