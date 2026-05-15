Los trabajos podrán presentarse de forma telemática, presencia o por correo postal hasta el 18 de septiembre. El ganador o ganadora se embolsará un premio de 2.000 €. La convocatoria adquirió carácter bianual para estimular obras de mayor calidad

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre aprobó recientemente las bases del IX Premio de Investigación Histórica Julián Sesmero Ruiz, dirigido a escritores de cualquier nacionalidad, que ya se pueden presentar trabajos de forma telemática, presencial o por correo postal hasta el 18 de septiembre. El fallo del jurado se deliberará el 15 de octubre y el ganador obtendrá 2.000 euros, menos la retención fiscal en vigor. En caso de empate de dos obras, se considerarán ganadoras ex aequo o por igual, dividiéndose el premio entre ellas, de forma equitativa, 1.000 euros para cada una.

Al igual que en las ocho ediciones anteriores, el objetivo de esta convocatoria es fomentar y reconocer la labor de investigadores en todos los campos que abarquen la historia de Málaga y provincia, más la ciudad autónoma de Melilla durante el periodo de dependencia malacitana.

En esta línea, se busca potenciar el nombre de Alhaurín de la Torre en el ámbito universitario y de las letras del Centro de Estudios e Investigación Julián Sesmero Ruiz como punto de encuentro, con idea de poner en valor este equipamiento y su labor, sirviendo también como homenaje y recuerdo al periodista y escritor e Hijo Adoptivo de Alhaurín de la Torre.

El Premio Sesmero, que fue presentado ayer en rueda de prensa, con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova, y del concejal de Patrimonio Histórico-Artístico, José Manuel de Molina, nació en 2016 y tuvo carácter anual hasta el 2024, cuando se decidió convertirlo en bianual para estimular la presentación de trabajos más elaborados y completos y apostar así por una mayor calidad y excelencia de las obras de investigación.

Extracto de las bases:

Los trabajos presentados tendrán relación con cualquier aspecto de la Historia de Málaga y su provincia, o con la Ciudad Autónoma de Melilla durante su vinculación malacitana. Deberán ser originales e inéditos, siendo rechazados aquellos que hayan sido publicados total o parcialmente, excepto las tesis y trabajos de fin de Grado sobre los que podrán haber sido publicados breves reseñas de su contenido. Las investigaciones que hayan sido presentadas a universidades como tesis, trabajos fin de Grado o similares, deberán presentar certificación del tutor o responsable de esa entidad que autorice al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a su difusión y publicación en caso de ser la obra ganadora, certificado que deberá ir dentro del sobre de la Identidad Autoría. Los trabajos que opten al Premio se presentarán bajo un título, escritos en castellano, sin límites en extensión, maquetación o diseño, pero en las mismas no podrá haber ningún dato que revele la autoría de la investigación o en su caso de la dirección científica. Asimismo, se adjuntará un resumen de la investigación, de no más de diez páginas, en formato semejante al original antes detallado. En este resumen se informará de los objetivos del estudio, las principales fuentes consultadas y las conclusiones obtenidas. La entrega de la anterior documentación se acompañará de un sobre cerrado que en el exterior solo llevará escrito “Identidad Autoría” y que en el interior contendrá documento firmado con los datos personales siguientes: nombre y apellidos, dirección, profesión, titulación académica, teléfono y correo electrónico, así como el título de la obra presentada. La participación en el IX Premio Julián Sesmero Ruiz de Investigación Histórica implica la aceptación, sin reserva alguna, de las bases del mismo. El plazo para entrega de ejemplares, originales, resúmenes, sobre de autoría y soportes digitales, finalizará a las 24 horas del 18 de septiembre de 2026. Los trabajos podrán entregarse de la siguiente forma:

–Telemáticamente, a través de la web municipal (www.alhaurindelatorre.es), en el apartado https://sede.alhaurindelatorre.es/. Para ello, se requiere DNI electrónico o certificado digital de persona física emitido por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre.

Se adjuntarán los siguientes documentos:

*Documento de “Identidad Autoría”, firmado digitalmente y que incluya los datos personales siguientes: nombre y apellidos, dirección, profesión, titulación académica, teléfono y correo electrónico, así como el titulo de la obra presentada.

*Documento con resumen de la investigación, de no más de diez páginas, en formato semejante al original antes detallado. En este resumen se informará de los objetivos del estudio, las principales fuentes consultadas y las conclusiones obtenidas.

*Trabajo de investigación: No estará firmado digitalmente. Al ser adjuntado, el sistema generará un número automático de registro que funcionará como seudónimo para el/la participante, garantizándose la confidencialidad.

*Documento firmado digitalmente de autorización al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para solicitar la cesión de información por medio informáticos o telemáticos, de estar al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de no tener deudas o sanciones con esta Administración Local, a efectos del cobro del premio concedido (modelo disponible para descargar en www.ceisesmero.com). En la casilla de procedimientos, se debe marcar “otros”, especificando “concurso”.

*Documento, firmado digitalmente, de instancia de solicitud de inscripción para premio y declaración responsable. (modelo disponible para descargar en www.ceisesmero.com).

*Certificado de datos bancarios que contenga el número de cuenta bancaria, así como la titularidad de la misma.

–Presencialmente en horario del registro general del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre con la referencia IX Premio de Investigación Julián Sesmero Ruiz.

Además de lo especificado en las bases 5, 6 y 7 , deberán aportar tres documentos en un sobre aparte. Al igual que en el caso de la plica, este sobre en su exterior sólo podrá constatar el nombre del relato y seudónimo:

*Documento de autorización al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para solicitar la cesión de información por medio informáticos o telemáticos, de estar al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de no tener deudas o sanciones con esta Administración Local, a efectos del cobro del premio concedido (modelo disponible para descargar en www.ceisesmero.com). En la casilla de procedimientos, se debe marcar “otros”, especificando “concurso”.

*Instancia de solicitud de inscripción para premio y declaración responsable.(modelo disponible para descargar en www.ceisesmero.com).

*Certificado de datos bancarios que contenga el número de cuenta bancaria, así como la titularidad de la misma.

–Mediante correo postal indicando la referencia del “IX Premio Julián Sesmero Ruiz de Investigación Histórica” . Además de lo especificado en las bases 5, 6 y 7 , deberán aportar tres documentos en un sobre aparte. Al igual que en el caso de la plica, este sobre en su exterior sólo podrá constatar el nombre del relato y seudónimo:

*Documento de autorización al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para solicitar la cesión de información por medio informáticos o telemáticos, de estar al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de no tener deudas o sanciones con esta Administración Local, a efectos del cobro del premio concedido (modelo disponible para descargar en www.ceisesmero.com). En la casilla de procedimientos, se debe marcar “otros”, especificando “concurso”.

*Instancia de solicitud de inscripción para premio y declaración responsable(modelo disponible en www.ceisesmero.com).

*Certificado de datos bancarios que contenga el número de cuenta bancaria, así como la titularidad de la misma.Se admitirán envíos postales certificados con salida de correos antes de la fecha y hora indicadas en la base 7.

El jurado estará constituido por un presidente, un secretario y tres vocales especialistas en Humanidades que actuarán con voz y voto y tendrán las facultades de valorar y decidir sobre las obras presentadas. Estos cinco componentes deberán reunirse en su totalidad para sus deliberaciones. No podrán formar parte del Jurado ninguna persona que haya sido director científico de alguna de las obras presentadas, ni quienes sean familiares hasta el segundo grado de quienes opten al Premio. La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no obstante, interponer con carácter previo y potestativo, recurso de reposición.

12.El fallo del jurado no creará derecho a favor de las personas y/o entidades premiadas propuestas hasta tanto en cuanto no se dicte Resolución por parte del órgano competente. Así como la posibilidad de que el premio pueda quedar desierto si el jurado estima que ninguna de las candidaturas presentadas contiene los méritos suficientes para considerarse merecedora del premio al que concurre.

13.La obra ganadora será la que obtenga mayor puntuación de acuerdo al siguiente baremo:

Heurística o técnicas empleadas y descubrimientos aportados: 5 puntos.

Originalidad del tema:2 puntos.

Cantidad y calidad de las fuentes consultadas: 2 puntos.

Ámbito geográfico supramunicipal: 2 puntos.

Pedagogía divulgativa del texto: 1 punto.

Extensión de la obra: 1 punto.

Estética, esquema y desarrollo: 1 punto.

En caso de empate entre dos obras. Se considerarán ganadores ex aequo por igual, dividiéndose el premio entre ellas de forma equitativa. El premio podrá ser declarado desierto si ningún trabajo supera la valoración de 10 puntos. En caso de empate entre 3 o más obras, el presidente del jurado ejercerá voto de calidad para dejar una o más obras fuera, de forma que solo pueda producirse empate entre 2 trabajos. El fallo del jurado se deliberará el 15 de octubre de 2026. Será comunicado al ganador/a y públicamente anunciado en la web municipal www.alhaurindelatorre.es, en la página www.ceisesmero.comy en diversos medios de comunicación públicos y privados, así como en las redes sociales municipales más conocidas.

Para más información sobre las bases, se puede consultar en el tablón de anuncios de la página web del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.