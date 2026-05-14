La Biblioteca Pública Municipal se llena de magia y música con la narración oral y cantada de Aida Laúd, que resultó una experiencia única para los pequeños

La Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga volvió a llenarse de magia, música y emoción con una nueva edición de, ciclo ‘Un cuento alh mes”, una cita ya consolidada entre las familias del municipio y que, por segunda vez desde su creación, estuvo enfocada a bebés de entre 0 y 3 años.

La actividad convirtió la Sala María Moliner en un espacio sensorial donde la narración oral y la música en directo se unieron para ofrecer una experiencia única a los más pequeños. La gran protagonista de esta edición fue la artista invitada Aida Laúd, cuya participación aportó ritmo, sonidos y melodías que acompañaron a cada historia, despertando la curiosidad y la imaginación de los asistentes.

A lo largo de la sesión, los bebés pudieron interactuar con los cuentos a través de estímulos sonoros y musicales, mientras compartían la experiencia junto a sus familias en un ambiente cercano y participativo. La combinación de literatura y música logró captar la atención de los niños desde el primer momento, creando un viaje lleno de emociones y descubrimientos.

Desde la Biblioteca Municipal valoraron muy positivamente la acogida de esta edición especial, que una vez más ha agotado todas sus plazas pocos días después de abrirse el periodo de inscripción.

La iniciativa reafirma así su compromiso con el fomento de la lectura y el acceso a la cultura desde la primera infancia, apostando por actividades innovadoras que favorecen el desarrollo sensorial y emocional de los más pequeños.

‘Un cuento alh mes’ continúa consolidándose como una de las actividades culturales familiares más queridas ofreciendo experiencias que convierten cada historia en un momento inolvidable.