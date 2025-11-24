La agrupación local acudió a los reconocimientos organizados por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga para poner en valor el trabajo que se realizan estos equipos en materia de prevención, seguridad, salvamento y emergencias

La agrupación de Protección Civil de Alhaurín de la Torre ha estado presente en sendos actos de reconocimiento organizados por la Diputación y por el Ayuntamiento de Málaga, con la finalidad de distinguir y poner en valor el trabajo que realizan todos los voluntarios de la provincia en materia de prevención, seguridad, salvamento y emergencias.

El concejal responsable de Protección Civil, Francisco José Sánchez, acompaño a algunos de los miembros de la agrupación local en las dos galas. Por un lado, la de la Diputación tuvo lugar en el auditorio Edgar Neville y contó con la presencia de autoridades de todas las administraciones.

La organizada por el Ayuntamiento de la capital se desarrolló en el auditorio de La Caja Blanca y se entregaron reconocimientos a voluntarios por sus años de servicio y por actuaciones meritorias, como las llevadas a cabo durante las lluvias de marzo o el apagón nacional

En concreto, fueron galardonados los equipos que participaron en las labores de emergencia durante el episodio de intensas precipitaciones, que provocaron el desbordamiento de los ríos Guadalhorce y Campanillas a su paso por Campanillas y el desalojo preventivo en varias barriadas de dicho distrito.