Alrededor de 150 jugadores de 24 equipos y selecciones de Europa, Sudamérica, África y Oceanía participarán del 3 al 6 de octubre en este prestigioso torneo amateur. El Complejo Municipal Francis Ceballos (Club Manantiales) albergará 180 partidos

Alhaurín de la Torre será la sede de la tercera edición de la llamada Copa Internacional de Clubes de Pádel, que se celebrará en las 12 pistas del Complejo Municipal Francis Ceballos, situado en Los Manantiales, del 3 al 6 de octubre.

Durante ese fin de semana, participarán alrededor de 150 jugadores y jugadoras, procedentes de 24 equipos amateurs 2 (clubes y/o selecciones) compuestos por dos parejas masculinas y una femenina, Cuatro continentes van a estar representados: Europa, Sudamérica, África y Oceanía, para un total de 12 países representados: España, Francia, Bélgica, Portugal, Italia, Rumanía, Moldavia, Lituania, Argentina, Marruecos, Senegal e incluso Tahití, la mayor isla de la Polinesia Francesa.

Los participantes son todos aficionados que no viven de las ganancias obtenidas en los torneos y para la mayoría de ellos que no podrían representar a su club, a su país si no existiera la Copa Internacional de Clubes de Pádel. Durante 3 días competirán en 5 partidos contra otros clubes, otros jugadores de distintas nacionalidades, de distintos niveles. Todos se beneficiarán de una asistencia dentro y fuera de las pistas.

El 1 de octubre llegarán los primeros competidores para ir conociendo las instalaciones y comenzar los entrenos con el equipo de monitores de la Escuela Municipal de Pádel, también llamado Club Manantiales para esta competición. El programa de la competición será el que sigue:

JUEVES 3 DE OCTUBRE

*12:00 –18:00 horas. Complejo Francis Ceballos (Club Manantiales)

Recepción de los equipos: presentación de las acreditaciones.

Entrenamiento de equipos en 10 pistas.

*19:00 horas. Complejo Francis Ceballos (Club Manantiales)

Reunión de capitanes.

*20:00 horas. Pub Monaghan’s.

Cóctel de bienvenida y presentación del ‘welcome pack’, presentación de los equipos, dirigentes e informaciones diversas.

VIERNES 4 DE OCTUBRE

*08:30 horas. Complejo Francis Ceballos (Club Manantiales)

Registro de los equipos. Fotos oficiales y vídeos.

*09:00-12:30 horas.

Partidos de grupos en sesión de mañana. Apertura del bar de jugadores: reparto de bebidas, fruta y bolas nuevas.

*10:00 horas.

Apertura del área de osteópatas y fisioterapeutas.

*15:30-18:00 horas.

Partidos de grupos en sesión de tarde.

SÁBADO 5 DE OCTUBRE

*08:30 horas. Complejo Francis Ceballos (Club Manantiales)

Registro de los equipos. Fotos oficiales y vídeos.

*09:00-12:30 horas.

Inicio de partidos cuadros Gold, Silver, Bronze. Apertura del bar de gugadores: reparto de bebidas, fruta y bolas nuevas.

*10:00 horas.

Apertura del área de osteópatas y fisioterapeutas.

*15:30-18:30 horas.

Partidos de grupos en sesión de tarde.

*19:00 horas.

Cóctel cortesía del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Jardín Los Manantiales.

Bienvenida por parte del alcalde: Joaquín Villanova Rueda.

Desfile de Clubes bajo la bandera del país y clubes, proporcionado por AECP/SHARK.

Entrega del ‘welcome pack’ por parte del alcalde y trofeos de recuerdo.

*19:45 horas.

Servicio de alimentos y bebidas. Degustación de los vinos de Málaga Casa Guardia.

Grupo musical flamenco.

DOMINGO 6 DE OCTUBRE

*09:00 horas. Complejo Francis Ceballos (Club Manantiales)

Registro de los equipos. Fotos oficiales y vídeos.

Apertura del área de osteópatas y fisioterapeutas.

*09:30 horas.

Inicio de finales y partidos de clasificación de Gold, Silver, Bronze.

*13:00 horas.

Fin de los partidos.

*13:30 horas.

Entrega de premios a jugadores, clubes. Presencia del alcalde de Alhaurín de la Torre y socios.

*14:00 horas.

Paella gigante, degustación de los vinos de Málaga Casa Guardia. Exhibición por parte de la selección Upadel, Academy José Solano, Club Manantiales.

*15:00 horas.

Talleres: trámites de inscripción y testimonios, Pacific Cup Club: Phénix Tahití Polinesia Francesa, Copas Internacionales de Clubes de Pádel 2025, otras competiciones gestionadas por AECP y sus socios.

*17:00 horas.

Fin del programa.

Este mediodía ha tenido lugar la rueda de prensa de presentación del torneo, con la presencia del concejal de Deportes, Sergio Cortés; el presidente de la Asociación Europea de Clubes de Pádel, Claude Baigts, y el CEO de Shark Pádel (uno de los patrocinadores, junto a Coca-Cola), Daniel González.

DECLARACIONES:

Sergio Cortés: En este torneo está garantizado un nivel competitivo muy alto, es la mejor cita del pádel amateur del mundo. Agradezco a los organizadores que se hayan fijado en nosotros. Contamos con uno de los mejores complejos de pádel de Andalucía. Tratamos de ampliar nuestro abanico de oferta deportiva y eventos.

Claude Baigts: Este torneo internacional es la evolución de la anterior Copa de Europa, celebrada desde 2016, y ahora la hemos hecho más ambiciosa, al traer a deportistas de medio mundo. Valoro la gran unión entre los componentes del Área de Deportes y de la Asociación Europea de Clubes de Pádel. Estamos pensando en organizar un torneo anual, siempre en Alhaurín de la Torre, el primero de ellos, el año próximo, de clubes y empresas. Una de las empresas patrocinadoras, Shark, especializada en ropa deportiva y palas de pádel innovadoras, aportará a estas Copa una selección internacional con jugadores de varios países.

