El Parque Municipal se ha llenado para presenciar la gran final en la que la selección nacional se ha proclamado campeona del Mundial de fútbol. El Ayuntamiento ha instalado una pantalla gigante y no han faltado la música y animación

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El Parque Municipal de los Patos ha vuelto a convertirse en el gran punto de encuentro de los vecinos de Alhaurín de la Torre para vivir una cita deportiva histórica. Numerosas personas se han dado cita en este espacio para seguir en directo, a través de una pantalla gigante, la final del Mundial que ha enfrentado a las selecciones de España y Argentina.

Desde horas antes del comienzo del encuentro, el recinto ha presentado un magnífico ambiente. La organización ha habilitado una barra con servicio de comida y bebida, mientras que un DJ ha amenizado la espera con música, creando un ambiente festivo que ha reunido a familias, grupos de amigos y aficionados de todas las edades.

Los colores de la selección española han teñido el parque gracias al reparto de gorras y banderas de España, que han recibido los asistentes de manos del alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, acompañado por varios miembros de la Corporación Municipal. La iniciativa ha contribuido a reforzar el ambiente de apoyo a la selección durante toda la jornada.

El partido ha mantenido la emoción hasta los últimos minutos debido a la igualdad mostrada por ambos equipos. Sin embargo, España ha conseguido imponerse a Argentina y se ha proclamado campeona del mundo por segunda vez, un logro que ha sido celebrado con una enorme ovación por parte de los miles de aficionados que han seguido el encuentro desde el Parque de los Patos.

Nada más sonar el pitido final, la emoción se ha desbordado entre los asistentes. Abrazos, aplausos, cánticos y banderas al viento han protagonizado una celebración que ha llenado de alegría el recinto.

La noche ha concluido con un ambiente de auténtica euforia, dejando imágenes para el recuerdo de una afición que ha acompañado a la selección española hasta el último minuto y que ha celebrado por todo lo alto un nuevo título mundial.