El auditorio de El Portón ha sido escenario del tradicional concierto de verano de la agrupación que dirige Alfonso Ortega: un recital que se ha dividido en dos partes, la primera de las cuales a cargo de la Banda Juvenil

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La Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre ha celebrado una nueva edición de su tradicional concierto de verano en el auditorio de la Finca El Portón, donde ha congregado a un numeroso público que ha disfrutado de una noche marcada por la música de cine y un excelente ambiente familiar.

El concierto se ha dividido en dos partes. La primera ha corrido a cargo de la Banda Juvenil, dirigida por Juan Domínguez, cuyos integrantes han demostrado el trabajo realizado durante el curso con la interpretación de un variado repertorio compuesto por conocidas piezas de Jurassic World, Piratas del Caribe o El Rey León, así como el Himno de la Alegría.

La actuación ha recibido una cálida ovación por parte del público, que ha reconocido el esfuerzo, la ilusión y la evolución de los jóvenes músicos.

Mientras se reestructuraba el escenario para dar paso a la Banda Municipal, el director Alfonso Ortega ha querido dirigir unas palabras de agradecimiento a todos los profesores y profesoras que han colaborado durante el curso en la formación de los nuevos alumnos. Ortega ha destacado la dedicación y el compromiso del profesorado, subrayando que su labor ha sido esencial para garantizar el relevo generacional y seguir fortaleciendo el nivel artístico de la agrupación.

La segunda parte del concierto ha estado protagonizada por la Banda Municipal, que ha ofrecido un brillante recorrido por algunas de las bandas sonoras más reconocidas de la historia del cine. El programa ha comenzado con un homenaje al compositor John Williams, uno de los grandes referentes de la música cinematográfica, con la interpretación de las inolvidables partituras de Indiana Jones y Superman.

A continuación, se han interpretado otras composiciones de gran popularidad pertenecientes a películas como Memorias de África y La La Land, que han permitido al público disfrutar de estilos musicales muy diferentes dentro del séptimo arte.

El espectáculo ha concluido con un colorido bloque dedicado al universo Disney, en el que han sonado temas inspirados en Encanto, El Rey León y Hércules. Estas interpretaciones, muy conocidas por el público de todas las edades, han puesto el broche final a una velada cargada de emoción, nostalgia y calidad musical.

Durante el concierto ha estado presente el concejal de Grandes Eventos y Actividades en El Portón, Andrés García, acompañado por otros miembros de la Corporación Municipal, quienes han querido respaldar con su asistencia el trabajo que realiza la agrupación y la apuesta del Ayuntamiento por una programación cultural estable y de calidad durante los meses de verano.

Con esta nueva edición del concierto estival, la Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre ha vuelto a demostrar el excelente momento que atraviesa, ofreciendo un evento que ha conquistado al público y que ha convertido la noche en un homenaje al cine y al talento de los músicos locales.