El encuentro, celebrado en las instalaciones de Sevilla Linces, reunió a deportistas de nueve equipos de toda España y refuerza el crecimiento del fútbol americano andaluz

El fútbol americano andaluz ha vivido un fin de semana histórico con la celebración del I Clinic Oficial del Team Andalucía, una iniciativa que reunió a más de 60 jugadores procedentes de nueve equipos diferentes llegados desde distintos puntos del país. La jornada, desarrollada en las instalaciones de Sevilla Linces, supone un importante paso adelante en la consolidación del proyecto deportivo del Team Andalucía y en el impulso de esta disciplina en la comunidad autónoma.

El clinic fue el resultado de meses de preparación por parte del cuerpo técnico y despertó un notable interés entre jugadores y clubes. Entre los participantes hubo representación de equipos andaluces y también de otras comunidades autónomas, destacando la presencia de jugadores de Canes, llegados desde Canarias, además de deportistas con raíces andaluzas que actualmente militan en clubes de referencia nacional como Osos Rivas y Badalona Dracs.

Al frente del proyecto deportivo estuvo Francisco Juárez «Ochoa», seleccionador del Team Andalucía, acompañado por un experimentado equipo técnico formado por Alberto Ocaña, José Luis López, Alejandro Agüera, Carlos Tenorio y Javier Agote, todos ellos con una amplia experiencia en el desarrollo de este deporte.

La actividad se desarrolló durante toda la mañana y combinó preparación física y evaluación técnica. Los participantes realizaron pruebas de fuerza, velocidad, salto vertical, cambios de dirección y movilidad antes de pasar a sesiones específicas por posiciones. La jornada concluyó con una simulación de partido entre ataque y defensa que permitió al cuerpo técnico analizar de forma individual el rendimiento de los jugadores.

Más allá del aspecto competitivo, el encuentro sirvió para reforzar el sentimiento de pertenencia al Team Andalucía, un proyecto que busca reunir el talento andaluz independientemente del club o la comunidad autónoma donde compita cada jugador. La jornada finalizó con una fotografía de grupo y la firma colectiva de una bandera de Andalucía, un gesto simbólico que reflejó la unión de todos los participantes.

El éxito de esta primera edición ya tiene continuidad. La organización trabaja en la celebración de un segundo clinic durante el próximo mes de septiembre, cuya fecha y sede se anunciarán próximamente.