La banda Radio 80 abre una nueva edición de este programa de conciertos al aire libre. La avenida del Mar reunió a numerosos vecinos y visitantes que vibraron con un espectáculo de versiones de éxitos de décadas pasadas

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La nueva edición del ciclo ‘De Plaza en Plaza’ ha arrancado con éxito en la Avenida del Mar, en Retamar, donde la banda Radio 80 ha ofrecido un vibrante concierto que ha hecho disfrutar al público con un repertorio repleto de grandes clásicos del pop y el rock, tanto nacional como internacional, de las décadas de los 80 y los 90. Temas muy conocidos que los asistentes no dudaron en corear de principio a fin.

La cita congregó a numerosos vecinos de Alhaurín de la Torre y a visitantes llegados de distintos puntos, que llenaron la plaza para compartir una agradable noche de verano marcada por el buen ambiente, la convivencia y la música en directo.

El concejal de Grandes Eventos, Andrés García, destacó el respaldo del Ayuntamiento a una iniciativa que vuelve a acercar la cultura y el ocio a los diferentes barrios del municipio.

Con este concierto, el Consistorio ha dado el pistoletazo de salida a una programación que recorrerá durante los meses de julio y agosto distintas plazas de Alhaurín de la Torre con cuatro actuaciones gratuitas, todas ellas programadas a partir de las 21:30 horas.

Además de fomentar el acceso a la cultura, el ciclo persigue dinamizar la economía local, motivo por el que las actuaciones se celebran en martes y miércoles, favoreciendo la actividad de bares, restaurantes y terrazas de las zonas que acogen cada espectáculo.

Esta primera cita ha vuelto a convertir el espacio público en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, reafirmando el compromiso con una programación cultural de calidad que acerca la música en directo a las calles del municipio durante las noches de verano.