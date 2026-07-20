El conocido humorista actuará este jueves, 23 de julio, dentro de la programación de Estivalh con un show de 90 minutos cargado de anécdotas, música y situaciones cotidianas llevadas al extremo.

El ciclo Estivalh 2026 continúa esta semana en Alhaurín de la Torre con una de las citas más esperadas de la programación veraniega. El humorista Guelmi presentará este jueves, 23 de julio, su espectáculo ‘Del Revés’, una propuesta que mezcla monólogos, música y vivencias personales con el inconfundible estilo que lo ha convertido en uno de los cómicos más seguidos del panorama nacional.

La actuación tendrá lugar a partir de las 21:30 horas en el auditorio al aire libre de la Finca Municipal El Portón, donde todavía quedan las últimas localidades disponibles para quienes quieran disfrutar de una noche de humor en uno de los escenarios culturales de referencia de la provincia.

Tras el éxito obtenido con su primer espectáculo, ‘Poca Vergüenza’, Guelmi regresa con un montaje completamente renovado en el que repasa, con ironía y cercanía, diferentes momentos de su vida. Desde su infancia hasta su actual etapa de convivencia en pareja, el artista transforma situaciones cotidianas en historias llenas de humor con las que resulta fácil sentirse identificado.

‘Del Revés’ ofrece cerca de 90 minutos de espectáculo, en los que no faltan anécdotas, reflexiones sobre la sociedad actual, improvisación, momentos musicales y sorpresas dirigidas a un público mayor de 16 años.

La actuación forma parte de la programación cultural impulsada por el Área de Grandes Eventos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que sigue apostando por ofrecer durante el verano una variada oferta de música, teatro y humor en el recinto de El Portón.

Las entradas continúan disponibles a través de la plataforma oficial de venta, aunque desde la organización se recuerda que quedan las últimas localidades, por lo que se recomienda adquirirlas con antelación.