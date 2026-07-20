La Alquería de Alhaurín de la Torre se prepara para vivir un intenso fin de semana de Feria en honor a Santa Ana

Las fiestas en honor a Santa Ana, patrona de la barriada, tendrán lugar entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio. La procesión será el mismo domingo a partir de las 21.00 horas. Habrá actuaciones musicales y propuestas lúdicas y gastronómicas durante los tres días

La barriada de La Alquería celebrará del 24 al 26 de julio sus tradicionales fiestas en honor a Santa Ana con un amplio programa de actividades pensado para todas las edades, que combinará propuestas lúdicas, actuaciones musicales, gastronomía y los actos religiosos en honor a su patrona.

La programación arrancará el viernes 24 de julio con la apertura de la Caseta Oficial a las 20.00 horas. La noche continuará con la elección de las Reinas y Damas infantiles y juveniles y del Míster Infantil, seguida de la actuación de la Escuela Municipal de Baile Lourdes Soto. A partir de las 23.00 horas actuará el grupo Son del Puerto y la jornada concluirá con la sesión del DJ Javi Domínguez.

El sábado 25 de julio comenzará con la apertura de la caseta a las 12.30 horas. Durante la jornada habrá cerveza gratuita para los socios de la asociación de vecinos, una degustación de jamón ofrecida por el colectivo vecinal y una paella gratuita para todos los asistentes. Ya por la tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar la tradicional ofrenda floral a Santa Ana. La velada estará amenizada por la actuación de la artista Natalia Moralo y finalizará con música a cargo del DJ Javi Domínguez.

El domingo 26 de julio se celebrarán los actos más solemnes de las fiestas. A las 19.30 horas tendrá lugar la misa en honor a Santa Ana y, posteriormente, la imagen de la patrona recorrerá las calles de la barriada en procesión a partir de las 21.00 horas, acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores de la Real Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno de Alhaurín el Grande. La cantante Maribel Carrión pondrá el broche musical a la última noche de feria antes de la clausura oficial de las fiestas.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre anima a vecinos y visitantes a participar en esta celebración, una de las citas más esperadas del verano en la barriada, que vuelve a convertirse en punto de encuentro para disfrutar de la convivencia, las tradiciones y el ambiente festivo.

📅 Programa de la Feria de La Alquería 2026

🎉 Viernes, 24 de julio

🕗 20:00 h – Apertura de la Caseta Oficial.

– Apertura de la Caseta Oficial. 👑 22:00 h – Elección de Reinas y Damas Infantil y Juvenil y del Míster Infantil (de 5 a 9 años).

– Elección de Reinas y Damas Infantil y Juvenil y del Míster Infantil (de 5 a 9 años). 💃 22:30 h – Actuación de la Escuela Municipal de Baile Lourdes Soto.

– Actuación de la Escuela Municipal de Baile Lourdes Soto. 🎶 23:00 h – Concierto de Son del Puerto .

– Concierto de . 🎧 01:30 h – Sesión musical con DJ Javi Domínguez.

🎊 Sábado, 25 de julio

🕧 12:30 h – Apertura de la Caseta Oficial.

– Apertura de la Caseta Oficial. 🍺 12:30 a 13:30 h – Cerveza gratuita para los socios.

– Cerveza gratuita para los socios. 🥓 14:00 h – Degustación de jamón ofrecida por la Asociación de Vecinos La Alquería.

– Degustación de jamón ofrecida por la Asociación de Vecinos La Alquería. 🥘 14:30 h – Paella gratuita para todos los asistentes.

– Paella gratuita para todos los asistentes. 🌸 20:00 h – Ofrenda floral a Santa Ana.

– Ofrenda floral a Santa Ana. 🎤 23:00 h – Actuación de Natalia Moralo .

– Actuación de . 🎧 00:30 h – Animación musical con DJ Javi Domínguez.

🙏 Domingo, 26 de julio