Los equipos se han ocupado de la adecuación de espacios urbanos y edificios públicos con tareas de jardinería, pintura, albañilería o fontanería. La subvención ha ascendido a 195.368 euros, financiados a través del programa Next Generation de la Unión Europea

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha concluido el desarrollo del denominado Plan DANA Ocupación, una iniciativa impulsada para favorecer la recuperación de los municipios afectados por las Depresiones Aisladas en Niveles Altos (DANA) registradas entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Gracias a este plan, el Ayuntamiento contrató a un total de 25 personas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de acuerdo con la Orden TES/1302/2025, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones concedidas por el SEPE.

El proyecto, encargado por el alcalde, Joaquín Villanova, y elaborado por el Área de Formación y Empleo, recibió una subvención de 195.368 euros por parte del SEPE, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

Durante el periodo de ejecución, los trabajadores desarrollaron diferentes labores de mejora y mantenimiento en el municipio. En concreto, participaron ocho pintores, siete jardineros, seis peones de obras públicas, dos albañiles y un administrativo, todos ellos coordinados por el Área de Servicios Operativos.

Entre las actuaciones realizadas destacan los trabajos de embellecimiento y adecuación de espacios públicos y edificios municipales, la reposición de sistemas de riego en distintas zonas verdes, la reparación y acondicionamiento del Circuito de Cross del Parque Periurbano de San Joaquín, así como el refuerzo de las tareas administrativas en las áreas de Obras y Recursos Humanos.

No obstante, el Ayuntamiento continúa trabajando en algunas de estas zonas como en San Joaquín, donde se acometen nuevas fases en la reforma y adecuación de este espacio deportivo y de ocio.

La finalización del Plan DANA Ocupación ha permitido mejorar diferentes infraestructuras y espacios públicos del municipio, al tiempo que ha favorecido la inserción laboral temporal de 25 personas, contribuyendo así a la recuperación y puesta en valor del entorno urbano tras los efectos ocasionados por los episodios meteorológicos extraordinarios. No o