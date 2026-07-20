La reordenación del tráfico permitirá aumentar de forma significativa el número de plazas de aparcamiento y preparar esta zona para la circulación rodada una vez que entre en funcionamiento el nuevo espacio escénico de Alhaurín de la Torre

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ultima los trabajos para la reordenación del tráfico en la calle Manuel Machado, una actuación impulsada por la Concejalía de Policía Local y Movilidad con el objetivo de mejorar la movilidad, incrementar la seguridad vial y adaptar el entorno al funcionamiento del futuro Teatro.

La calle, de aproximadamente 170 metros de longitud, deja de ser de doble sentido para pasar a tener una única dirección de circulación de oeste a este, es decir, desde la avenida Presidente Adolfo Suárez hacia el Recinto Ferial.

Esta modificación responde a la necesidad de preparar el entorno desde el punto de vista del tráfico una vez entre en servicio el nuevo Teatro Municipal, ubicado en el lateral sur de la calle y que, junto con la Biblioteca Municipal, conformará una gran manzana dedicada a la cultura en el municipio.

Con esta medida se pretende favorecer una circulación más fluida, mejorar la seguridad vial, reducir las molestias para los vecinos y facilitar tanto el acceso como la salida de vehículos en una zona que concentrará una importante afluencia de personas con motivo de la programación cultural.

Otra de las principales novedades de esta actuación es la reorganización de los estacionamientos. Las plazas de aparcamiento dejan de estar dispuestas en línea para pasar a ser en batería, lo que permitirá incrementar de forma muy notable la capacidad de estacionamiento en la calle, prácticamente duplicando el número de plazas disponibles.

Los trabajos han sido planificados por la Policía Local y ejecutados por el Departamento de Señalización Vial, dependiente de la Concejalía que dirige Francisco José Sánchez, que ha llevado a cabo la pintura de la nueva señalización horizontal, la modificación de la señalización vertical y el resto de actuaciones necesarias para adaptar la vía a su nueva configuración.

Para facilitar la ejecución de estas labores fue necesario establecer temporalmente la prohibición de estacionar en ambos lados de la calle, medida que quedó recogida en el correspondiente bando de Alcaldía.

Desde la Concejalía de Policía Local y Movilidad se solicita la colaboración de conductores y vecinos para respetar la nueva señalización y circular con precaución durante los primeros días de funcionamiento de esta nueva regulación, favoreciendo así una adaptación progresiva a los cambios introducidos.