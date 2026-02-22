(Por Jmm Caminero) Estamos probando y experimentando, un artilugio cultural antiguo, el artículo de opinión que dentro lleva dos o tres minicolumnas o columnas de opinión.

Abrámonos a nuevas experiencias culturales de interpretación del mundo. No lo ha inventado este plumífero sino que viene de antiguo, en distintas variedades. En algunos casos frases cortas como aforismos, en otros dos o tres temas, que no tienen porqué relacionarse entre sí. Pero que puestos unos al lado de otros, permiten dar luz al corazón humano. Porque cuándo hablamos de algo exterior, hablamos de algo interior. Estos microartículos se podrían alargar y formar varios. Pero creo que ésta forma, de vez en cuando, debo utilizarla. Creo que es un pequeño bien a un hipotético lector/a.

– ¿Qué está sucediendo en el mundo? Altas Autoridades Europeas hablan que el Orden Mundial hasta ahora imperante, el orden nacido después de la Gran Guerra, Segunda, se ha destruido o se ha terminado. ¿Qué quiere indicar esto? ¿Qué está surgiendo otro nuevo…? ¿Pero este nuevo tendrá cinco o seis grandes focos, multipolar, lo llaman, o tendrá sólo uno, y, sólo ese uno, será otro polo distinto al Occidental liderados por USA?

No debemos obviar y olvidar que un “nuevo orden mundial”, no sólo supone que una potencia o varias potencias económicas rijan el mundo, sino que también cada potencia económica-política-militar trae consigo una sociedad o tipo de sociedad, de sociedad-cultura-metafísica. Es decir, los grandes valores que están sustentando los pilares de las civilizaciones también pueden cambiar… Evidentemente, no en unos lustros, pero sí en varias generaciones… Merz, según la prensa ha indicado en Munich: “El viejo orden internacional ya no existe”. Aviso para caminantes.

– Existe un tema constante, que péndula sobre nuestros ojos. ¿La sanidad pública qué tiene y qué puede costear o asumir? Desde hace décadas se plantea. Y, evidentemente hasta ahora ha ido ampliando patologías, enfermedades, pruebas, tratamientos. Pero este es un problema enorme, tanto conceptual como práctico. Se habla que hay tratamientos muy caros, otros no totalmente necesarios pero si por estética o por otras razones.

En fin, las realidades superan mi inteligencia y mis conocimientos. Quizás, quizás no se encuentre usted otro articulista, que exprese claramente, que tanta complejidad y riqueza tiene el árbol de la realidad humana, que mi cabeza no puede abarcar con un mínimo de verdad y justicia todas las realidades. Como articulista, creo que me corresponde indicar esta cuestión. En la prensa viene que una familia ha planteado un juicio a una Comunidad Autónoma, a su Servicio de Salud, para que pague un tratamiento odolontológico para su hija. Algunos dirán que sí y otros que no. Mi papel llega hasta aquí, mencionar esta cuestión…

– Siempre estamos con Nietzsche, existen individuos y colectivos y grupos que forman parte de ideologías, que creo están utilizando a Nietzsche, desde hace siglo y cuarto, si quieren un poco más para defender posturas que van contra las metafísicas tradicionales occidentales y no-occidentales. Cómo no se atreven ellos o ellas mismas a plantear posturas concretas, utilizan el ariete de Nietzsche. Claro está, sólo el Nietzsche que les interesa. Y, quizás, quizás haya que aclarar dos cosas, al menos que usted lo sepa. Primera, Nietzsche, en algunas partes de su existir, estuvo gravemente enfermo psíquico. Con lo cual, creo que hay que plantear si todos sus ideas o razonamientos son o tienen la suficiente claridad y evidencia, para ser creídos. Segundo, que Nietzsche puede ser, pudo ser una persona de un gran talento literario, pero quizás no tanto filosófico.

¿Dirán porqué…? Porque la ciencia, un concepto científico necesita demostración según su propia metodología. Un concepto filosófico necesita razonamiento y demostración filosófica, en la medida que se pueda. Muchos conceptos o ideas de Nietzsche del tema de las humanidades y de la filosofía, no tiene ninguna demostración, no intenta demostrarlo. No sabe demostrarlo, posiblemente. Por tanto, no son filosofía, son literatura, si quieren literatura de gran talento.

Y, por otro lado, en una página sobre un tema, dice y expresa algo, sin demostrar, o sin utilizar razonamientos, y, cinco páginas después en otro libro o en el mismo, indica otra cosa sobre el mismo tema, también sin demostrar… No gustará, pero creo que Nietzsche ha hecho mucho mal a la civilización occidental. Creo que ésta es la realidad, da lo mismo se sea ateo o no. Creo que ésta es la realidad y lo real… Porque toda civilización necesita una metafísica, y, ha contribuido con los autores de la “filosofía de la sospechar”, ha dejado a Occidente, han dejado sin metafísica, –Nietzsche, Marx, Sartre, Freud… y, otros más-.

Ninguna civilización puede mantenerse sin los pilares de una metafísica, nos guste o disguste. Así, así es. Pero el problema, no crean que van a terminar con las metafísicas, sino que sucederá que terminarán con las metafísicas occidentales, ya están a punto de hacerlo, y, esa necesidad humana, obligará a que vengan otras metafísicas no puramente occidentales. Es decir, quizás otras metafísicas menos racionales que la occidental. Aviso a caminantes… Pero este plumífero no lo verá, pero nuestros nietos sí…

– La prensa indica que el Estado de Texas ha aprobado exhibir los Diez Mandamientos en las aulas. No sé que sucederá… Nunca había oído, ni leído que en algún lugar se expusieran en las aulas los Diez Mandamientos. Supongo que será la riqueza de la interpretación cultural de la especie humana. Sí, que hace unos años quitaron un monumento de los diez mandamientos a las puertas de un Senado/Congreso de algún Estado americano.

En fin, he asistido y he visto, de forma directa o indirecta, como en nuestro país, sustituyeron por nada o quitaron de las paredes, tanto en hospitales, como en escuelas, y, en otras entidades públicas la imagen de crucifijos… He visto como en una planta de un hospital encima de una taquilla de cambiarse el personal trabajador, durante algunos meses hubo treinta o cuarenta crucifijos de tamaño pequeño. He visto como un día desaparecieron todos. También he visto que alguna persona guardó uno en su taquilla, uno que después pasó a un vehículo en la parte de atrás del maletero, debajo de la esterilla. Bueno, es los mil cambios que la vida va dando cada año… cambios pequeños o medianos… Le dejo a usted la interpretación. ¿Usted cree que vive mejor sin crucifijos en las aulas o en las salas de los hospitales o mejor…? ¿Aunque usted sea ateo…? ¿Claro está dirá usted es que ya la población pertenece a varias religiones…? ¡En fin…!

Aquí terminamos esta hamburguesa de pequeñas columnas de opinión. Aquí dejamos cuatro temas, cuatro espejos. Puede que usted los interrelacione… Puede que no…

Fin artículo 5.364º: “Hamburguesa de microartículos”.