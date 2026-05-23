Alfredo Rodríguez, Eric Alexander, The Blue Horse y Fusión Experience Quartet, entre las estrellas protagonistas de esta 28 edición del festival. Los conciertos serán los viernes de julio y las entradas ya están a la venta

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El Festival Portón del Jazz 2026 ha arrancado oficialmente este viernes con el acto de presentación del cartel y programa de conciertos celebrado en la Plaza de los Regulares, donde decenas de asistentes han podido disfrutar de una velada marcada por la música en directo y el ambiente festivo.

La cita, organizada por la Concejalía de Grandes Eventos y Actividades en El Portón, ha servido como pistoletazo de salida para una nueva edición de este consolidado encuentro cultural que cada año convierte El Portón en uno de los principales escenarios del jazz y las músicas de fusión de toda España.

La presentación del cartel, una obra como es habitual del pintor alhaurino José Antonio Diazdel, ha corrido a cargo del alcalde y del edil de Grandes Eventos, Andrés García, junto a los organizadores del festival, y ha contado con la actuación del grupo El Gremio, una formación compuesta por músicos de amplia trayectoria y formación profesional que han ofrecido un espectáculo cargado de creatividad, energía y riqueza instrumental.

Durante el concierto, la banda ha interpretado una cuidada selección de temas donde se han fusionado influencias del jazz, músicas del mundo, flamenco y sonidos contemporáneos, logrando una conexión inmediata con los asistentes.

El Gremio está integrado por Valeria Chursina, voz; Juande Robles, fagot y saxo alto; Javi Moreno, clarinete y flauta; Dani Fernández ‘El Perroflauta’, clarinete y saxo tenor; Francisco Salado, piano; Martín Veredas, guitarra; Pauli Barranco, contrabajo; Javier Robles, batería; Carlos Pomares, cajón flamenco y bongós; Ale Marqués, congas; y Hervé Vertebas, pequeña percusión.

Durante el acto, el concejal de Grandes Eventos ha afirmado que “El Portón del Jazz es ya una cita imprescindible dentro de nuestra programación cultural y cada año trabajamos para ofrecer propuestas de calidad que sorprendan al público y mantenerlos siempre conectados».

El alcalde, Joaquín Villanova, ha puesto en valor el trabajo realizado por la organización y los artistas participantes asegurando que “detrás de cada edición hay un gran esfuerzo humano y técnico para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de experiencias únicas en un entorno incomparable como es nuestra joya de la corona que es El Portón”.

En este 2026, el festival, que cumple su vigésimo octava edición, se inicia el viernes 3 de julio con Fusion Experience a cargo de Richard Bona y Dave Weckl con Wasabi Cru como teloneros; el 10 de julio se suben al escenario Valdés Brothers, The Blue Horses y Suzette Moncrief en un proyecto exclusivo que cuenta con hasta diez nacionalidades distintas en este concierto que tendrá a Koyaks de teloneros; el viernes 17 de julio se podrá disfrutar con Eric Alexander Jazz Syndicate y Súper Heavy Sound de teloneros ; para cerrar la edición el día 24 con Alfredo Domínguez Trío Albert Sanz Trío como teloneros.

Las entradas para disfrutar de cada uno de los espectáculos ya están a la venta en internet en la web entradastbq.com y de manera física en la tienda de música ‘Armonía’ situada en la calle Océano Pacífico, 3. Al comprarlas de manera física en ‘Armonía’ se ofrece un descuento.

Con este acto inaugural, el Portón del Jazz inicia su camino hacia la edición de 2026 reafirmando su apuesta por propuestas musicales innovadoras y de calidad. Desde la empresa organizadora han destacado además la importancia de seguir acercando la cultura y la música en directo al público, consolidando un evento que se ha convertido en una de las grandes citas culturales del calendario local.

Más información y venta de entradas:

https://portondeljazz.com/

https://entradastbq.com/