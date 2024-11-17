(Jmm Caminero) Me pregunto, si gran parte del drama de la historia está en que no sabemos distinguir que una cosa es expresar una idea o concepto o dato o acto y otra imponerlo…

Me he cuestionado muchas veces, si es esta la cuestión clave –o, una de ellas- de tanto sufrimiento humano, angustia, pena, desaliento, desesperanza… Imaginemos dos individuos, ante un tema equis, uno tiene una idea A y otro una idea B. Esto extiéndalo en vez de dos individuos, dos grupos, sean grandes o pequeños o medianos, sean unas decenas de personas o sean cientos de millones de personas…

¿Si ante un tema equis, un individuo o grupo, tiene una solución A, y, otro individuo-grupo tiene una solución B, qué se debe de hacer, qué hacer…?

– Creo que lo primero, es distinguir, que una cosa o realidad es “exponer que el individuo o grupo A, exponga ante ese tema, su solución o concepto o práctica a realizar, y, el individuo-grupo B, las razones suyas…

Pero distinguimos que una cosa es exponer las ideas o argumentos o razones, y, otra es imponer. Siempre distinguiendo esto.

– Hemos dado el primer paso, que es la exposición de razones, datos y argumentos. Y, aquí caben dos posibilidades…

Que se llegue a un acuerdo, cada parte o grupo o individuo cede en algo, y, así llegan a un punto medio o semimedio, se llega a un acuerdo o a un cierto grado de armonía…

Y, ese concepto o idea de acuerdo, es el que se acepta o se llevará a la práctica. Ningún grupo se siente que ha ganado totalmente la partida, ningún grupo que ha perdido la partida. Ambos han cedido en algo, ambos han ganado… Porque se ha creado un consenso…

– Imaginemos que no se llega a un acuerdo, que el grupo o individuo A, sigue con su opinión sobre el mismo tema, y, el grupo o individuo B, continúa con su punto de vista sobre dicho concepto o idea o proyecto o práctica…

¿Qué puede suceder…? Que cada uno continúe con su idea o concepto, con su forma de pensar o hacer, y, de alguna manera, se aplique el concepto de “tolerancia”, cada uno en su ámbito continúa con su práctica.

O, puede suceder, otra opción, que un individuo o grupo ante ese tema, quiera imponer al otro, ese modo de pensar o de sentir o de hacer, y, por tanto, se crea una polémica o dialéctica o controversia entre ambos. Con consecuencias imprevisibles e impredecibles…

– Pero estamos con un modelo o ejemplo, de que solo existe una cuestión o tema equis, pero imaginemos que en vez de existir una cuestión equis… existen tres, diez o cincuenta o cien… ¿Qué es lo que puede suceder…?

Podemos llegar a analizar cuestión por cuestión, no todo en conjunto sino una y otra. Y, así de ese modo, ir negociando o colaborando o pactando o consensuando… quizás de diez cuestiones, se puede llegar a un acuerdo en siete, y, no en tres…

– Conclusión Parcial:

Esta es la cuestión desde que sabemos y tenemos noticias e informaciones, desde los antiguos imperios hasta ahora. Y, esto es lo que está siempre presente. Como en ciencia, si existen dos opiniones ante un tema, los expertos que se dedican a ese tema, cada grupo da sus razones y argumentos y datos y experimentos. Y, si no se llega a un acuerdo esperan. Esperan que la siguiente generación encuentre la solución correcta. Por ejemplo, Einstein, empezó buscando la famosa ecuación o fórmula del Todo, para explicar todo el universo, han pasado dos o tres generaciones de científicos, y, todavía no han encontrado la solución. Siguen buscando, siguen esperando…

Pero en las cuestiones que todavía la ciencia no ha abordado o lo ha hecho parcialmente, en todos los temas de las humanidades, por denominarlos de alguna manera –filosóficos, políticos, económicos, metafísicos, morales, religiosos, artísticos, etc.-, que existen en parte soluciones científicas, pero en parte no. Pues en todos estos terrenos, los humanos casi siempre están confrontados o en posiciones diversas según cada tema…

Es fácil un grupo o individuo A, y un grupo-individuo B, ante un tema tecnológico, ambos utilizarán el mismo móvil, el mismo avión, el mismo misil, el mismo barco pero en cuestiones de humanidades o saberes humanísticos, tendrán diferentes soluciones, no se pondrán de acuerdo en temas de moral, de política, de tradiciones, de verdades, de filosofía, etc.

Ambos grupos tendrán diversidad de pareceres sobre diez o cien temas, y, no se ponen de acuerdo, pero utilizarán el mismo concepto de ascensor, de medicina, de telescopios… pero pensarán que ante cien o mil o diez temas de Humanidades, hay soluciones diversas… y, difícilmente se ponen de acuerdo…

¿Y, volvemos al problema y la cuestión, llegan a un acuerdo, a una tolerancia, llegan a pactos, o se enfrentan de alguna manera, y, entonces, empieza la angustia, la tristeza, el dolor, la pena, la incertidumbre porque alguien, individuo o grupo, ante un tema equis, dice que la solución es A, y, otro que la solución es B…, y, no son capaces de llegar a acuerdos, esperar que en el futuro se pueda resolver de forma pacífica y sin angustia…? ¿Y, así llevamos miles de años, habiendo pasado el mismo problema por cientos de civilizaciones y culturas y miles de Estados? ¿Y, digo y me digo yo, no deberíamos ya afrontar este tema, esta especie de epidemia social, que nos lleva a que siglo tras siglo, las confrontaciones y los enfrentamientos son continuos…? ¿…?

https://museovirtualcuadernosdelamancha.wordpress.com © jmm caminero (08-17 nov. 2024 cr).

Fin artículo 4.545º: “Exponer o imponer ideas o conceptos o prácticas”.