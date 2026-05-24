(Por Jmm Caminero) ¿Cuántos periódicos en papel y digitales han surgido en estos últimos cincuenta años? ¿Cuántos han cerrado en estos cincuenta años? Evidentemente en Internet un poco menos.

Me encuentro en los periódicos desde hace ya décadas que van conmemorando el tiempo que llevan respirando y ofreciendo letras e imágenes e ideas –lo llaman noticias-, hace pocos años el ABC, ciento veinte, ahora El País, cincuenta. Y, me encuentro con una especie de paradoja.

En el recuerdo me quedan periódicos que conmemoraron años y lustros y décadas, y, que ahora o desde hace tiempo no existen. Creo que cuando un periódico muere o fallece, casi siempre por problemas económicos, algo perdemos todos. Pero es un canto que queda diríamos en el semiconsciente. De algunos se repite una vez y otra, porque los medios de comunicación no los recuerdan, pero de otros se va olvidando… por ejemplo, El Pueblo, que ha quedado la imagen cuando el edificio es volado, y, se ha repetido muchas veces, se desploma… También otros se han adaptado han pasado del papel a la edición electrónica. Otros, van mezclando los dos formatos.

Dediquemos un epígrafe a los tatarabuelos-periódicos: El Faro de Vigo desde 1853, Las Provincias desde 1868, Diario de Cádiz desde 1867, La Voz de Galicia desde 1882, El Comercio desde 1878, El Heraldo de Aragón en 1895, La Vanguardia desde 1881, El Correo –se indica en 1910 pero con origen en otras cabeceras del diecinueve-, Levante EMV, desde 1872, El Norte de Castilla desde 1854. Si se fijan, que no sé si lo harán, he puesto el término. “desde”, para que seamos conscientes. Son los tatarabuelos de la prensa en nuestra sociedad. Cuántas informaciones y noticias y errores, también errores habrán publicado. Pero los errores no adrede se permiten, todos los entes humanos y lo que producimos nos equivocamos.

Lanzo una lanza sugiriendo que algún Organismo de la Cultura haga una exposición conmemorando todos estos periódicos que tienen su corazón y sus pies surgidos en el siglo diecinueve. Las Organizaciones Provinciales de Periodistas que colaboren en este fin. Una exposición en un gran centro museístico o en una gran biblioteca del país, una exposición itinerante recordando a esas cabeceras que llevan con nosotros casi dos siglos… Dar el homenaje a quién se lo merece, reconozcamos el mérito… Algunos periódicos tienen más tiempo en esta vida social y cultural que muchos edificios que tanto usted valora… por ejemplo.

Ahora mismo, digamos en esta última quincena de años, también hemos asistido no sólo a la proliferación de multitud de medios. Internet ha permitido ser la leche que ha hecho crecer cientos de periódicos. Pero también hemos asistido que muchos han cerrado. Todo cambia, Heráclito llevaba razón, todo cambia, incluso cada uno de nosotros. La vida es esto. Al menos la vida que conocemos. Durante años o lustros vemos a personas por la calle, después dejan de ser vistas, o sólo alguna vez a otras horas, luego viene el silencio de la imagen. A nosotros nos sucederá lo mismo. Todos los entes sociales también. Al final, el periodismo o la prensa en todos sus medios es simplemente una realidad humana. Todo cambia. Algunas cosas permanecen, pero se tiñen de pequeños cambios…

Me gustan las cifras, creo que por esa influencia del método científico. A todo hay que poner número y cantidad, a todo la cuantificación, al menos aunque sea aproximada o proporcional. Recuerdo aquel concepto de filosofía de la ciencia, es mucho mejor decir, que un líquido está a una temperatura de 37º Cº, que decir que el liquido A está más caliente que el B y el B más caliente que el C. Aunque claro está este aserto último es mejor que decir que A está caliente y B está frío. Diríamos es el progreso en el pensar humano.

Internet nos expresa que sólo en la crisis de 2008 hasta el 2012 en España cerraron 57 medios. También recordamos como en los años noventa, que es cuándo los expertos indican que se sufrió el seísmo de Internet, del periodismo y la información por la WWW, se cerraron muchas cabeceras, hablamos del periodismo de prensa, El Sol, El Independiente… en los años ochenta el mítico el Diario Pueblo, que ya hemos mencionado. No podemos olvidar revistas que cerraron como Interviú, Tiempo…

Demos algunas cifras de la infraestructura del periodismo que son los kioscos, alguna vez pienso que si existen símbolos sociales, incluso de una época, cuándo en el futuro se vean fotografías del presente. Se podrá deducir si es antes de una época o si es después, si percibes alguna persona hablando con el móvil o no, pero también si de alguna manera, en la imagen existe a lo largo o a lo cercano algún kiosco de periódicos. También, se señala el símbolo de nuestro país mares de edificios con toldos verdes –he entrado un poco en esta información hace un tiempo, y, son verdes, porque en los años cincuenta o sesenta, no recuerdo bien, sólo existía una fábrica que producía toldos verdes, adaptados a ese fin y finalidad-.

También desaparecieron kioscos de periódicos, Internet expresa que se pasaron de treinta y cinco mil, a veinte mil. Los kioscos que se han podido mantener porque venden una combinación de multitud de realidades culturales y sociales, incluso esperanzas de loterías. Recuerdo algunos días los sábados al pasar por los kioscos que al amanecer estaban llenos alrededor de fardos y paquetes de periódicos y suplementos de futuros libros que se coleccionaban, bultos de papel como montañas nevadas, de todas las marcas. Recuerdo que también otros comercios vendían periódicos, como panaderías y alguna de otro ramo… Las estaciones de tres disponían de dos o tres kioscos de periódicos, casi tantos como bares…

En la imagen lejana recuerdo haber visto o leído o repasado con los ojos, periódicos que no existen, mirarlos en los kioscos, como diciéndote tengo información que necesitas entender, comentarios que debes comprender, noticias que debes escuchar. También recuerdo en las bibliotecas públicas. Hace unos años, pasé a una biblioteca universitaria, y, en la sección que hace décadas existía, diríamos varios periódicos y varias revistas, había mermado sólo a algunas revistas. Ya no se compran periódicos en las universidades, en las bibliotecas de las universidades periódicos –ya, he escrito varias veces, posible solución para que los periódicos vuelvan a los bares y tascar y cantinas del país…-.

Como forma de homenaje recordemos algunos sepelios de prensa, de distinto color: Pueblo, El Sol, Claro, El Independiente, Diario 16, Arriba, Ya, Informaciones, Diario Madrid, Liberación, ADN, Qué!, Metro Directo, Don Balón, Nuevo Lunes, Informaciones, La Voz de Asturias, Interviú, Tiempo, Cambio 16, Triunfo, El Alcázar, La Calle, El Globo, La Voz, Dicen, 7 fechas, Motor 16El Ideal Gallego, Nueva Andalucía… Claro está nadie se acuerda, ni nadie sabe cuántas revistas fanzines/fancines de todos los temas que habrán nacido y fallecido en estos cinco últimas décadas…

¡En fin, no he encontrado la cifra, ni cuántos periódicos existen ahora mismo, ni cuántos han desaparecido en estos veinte últimos años…! ¡Creo que el sector de la prensa, que es importante en nuestra sociedad, cultura y Estado debería al menos, encargar a investigadores que nos diesen una cifra aproximada… porque aunque no lo crean es importante…! ¡Es importante, al menos cómo saber cuántas panaderías existen o cuántos abogados o cuántos médicos o cuántos ingenieros o cuantos restaurantes…!

http://filosliterarte.blogspot.com.es © jmm caminero (16 mayo 2026 cr).

Fin artículo 5.520º: “¿Cuántos periódicos en papel han cerrado…?”.