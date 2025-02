(Jmm Caminero) Seamos sinceros, los que nos dedicamos a esto del articulismo de opinión, aunque no cobremos dineritos como es mi caso, nos gustaría estar en el equipo de los grandes periódicos.

No solo por vanidad o soberbia o petulancia o grandilocuencia y economía. No solo por eso, aunque de eso también habrá algo, más en unos, menos en otros o en otras. Pero si uno lleva años dedicándose a esta actividad humana, de unir palabras e ideas y conceptos e imágenes y símbolos y datos y argumentos, con la realidad, y, lo real, y, pasándolo a las palomas de los periódicos. Pues, supongo que a la mayoría, les gustaría, que además de publicar o que fuese público en su periódico digital o en papel, regional o provincial o local o comarcal, también fuese expuesto en alguno de los grandes, de los nacionales, y, que su firma, una más, su lenguaje y sus textos estuviesen, uno más, jugando en la liga de primera del articulismo nacional. Puede usted pensar que es un deseo infantil, pero supongo que usted en su oficio y profesión le sucederá lo mismo.

No cito medios periodísticos concretos, existen una docena, al menos, con base en la gran capital o alguna de las capitales regionales. Pero personalmente me refiero a la gran capital. Existen diversos equipos de columnistas, situados en distintos medios. Debo confesar, yo, como todos y todas las voces, sean masculinas o femeninas hemos intentado, no una vez, sino varias, que se nos abra esa puerta. Pero yo, por mi experiencia, no he podido o no he sabido. Quizás, desde provincias que se abran esos palacios de la información y de las noticias es muy difícil. Ni siquiera, sabemos a qué ventana hay que tocar, ni a qué despacho. Y, como no tendrás conocimiento de ningún intermediario que te abra el ventanuco, solo puedes enviar dossier y cartas y propuestas, como el naufrago que envía cartas en botellas que no existen, porque el naufrago ni siquiera tiene botellas de cristal… ¡Y, si dispone de alguna tiene que conservarla para sobrevivir en su isla…!

No es que uno sea muy listo, ni muy inteligente, ni muy culto… pero va repasando desde hace, demasiados años, y, entre todas las secciones, uno, siempre se ha fijado más en la Cultura, algo de la Política, mucho en la Opinión, casi nada en el Deporte… Por tanto, tiene una experiencia acumulada como los vinos, ahora me he enterado que también sucede con los aceites y los quesos, que también se maceran con el tiempo… No sé, si será verdad, no sé si se notará en sabor y olor y textura y gusto. O, será una invención más, para separar a los humanos, los que comen aceite de diez años, los que degustan de seis meses… bueno, pues uno va viendo todos los jugadores de esos equipos de primera del articulismo hispánico de esta Celtiberia tan antigua. Y, uno, va notando como van entrando unos, como van saliendo otros. Va conociendo la idiosincrasia de cada uno, incluso sus estilos, algo de sus finalidades, y, muchas veces, también algo de su corazón y su carne y su alma. Porque en el articulismo se van dejando retazos de la vida de cada persona…

Uno, se pregunta cómo han podido llegar a ese podium, ya sabemos que unos son periodistas profesionales con titulación, otros son considerados grandes escritores en esta Piel de Toro, otros y otros y otras. De vez, en cuando algún medio sitúa entre su parrilla de voces y de plumas, a alguien venido y devenido de América –cosa que me parece muy bien-. Uno, se fija, unos son más radicales en sus planteamientos políticos o económicos o culturales o sensuales. Otras figuras, hombres o mujeres, son más moderados. Unos, se rasgan las vestiduras por todo, aquellos son más tolerantes…

Van pasando los tiempos, a unos les van dando premios de periodismo y del articulismo, otros, se van poniendo en la línea de salida, para entrar a ser o formar parte de ese grupo imaginario y real e irreal, de los cien columnistas más importantes de estos tres siglos de esta Tierra de Conejos. Algunos ya lo saben, si están o estarán. Otros, como yo, me pregunto, un día se sabrán el número aproximado de columnistas que han existido en nuestra sociedad, una riqueza que se pierde, y, después, el número de piezas periodísticas que han publicado o publicaron en su tiempo, riqueza que sería enormemente necesaria despertar…

Unos, siguiendo el adagio antiguo existente en Madrid, y, entre escritores. Si un escritor quiere triunfar tiene que disponer de un periódico detrás de él y delante de él. Es decir, que debe escribir de forma continua en un periódico, así han existido muchas figuras, Umbral es el que más se conoce, pero también estuvo Ruano, y, todos los articulistas, salvo alguna excepción, casi todos escriben uno o tres o diez o veinte libros de literatura o ensayo o poesía o narrativa o…

Bueno, va pasando el tiempo, ya mucho tiempo, el tiempo se va ya cerrando, y, sigo mirando esas fotografías de las parrillas de diez o veinte o treinta columnistas de opinión de tal periódico y del otro… Y, miras, y, sabes que no estás. Y, ya no sabes si estarás alguna vez. Y, ya no sabes a qué puerta llamar. Sucede algo parecido, a lo que se produce cada octubre, que miles de escritores y escritoras, se dicen, bueno, quizás, dentro de diez años o treinta, quizás yo estaré en esa lista final. Es la esperanza del escritor o de la escritora.

Esas personas que nos ofrecen ideas e imágenes y palabras y símbolos y metáforas. No hacen casas, no curan huesos, no negocian fondos de inversión, no hacen pan, pero también hacer esculturas de palabras, también es necesario para el ser humano, porque la palabra y la poesía y la belleza de la palabra también la necesitamos -recordemos la primera versión de Espartaco-, para continuar respirando el silencio y el ruido de la vida, irnos acercándonos a la Puerta de la Trascendencia. Paz y bien.

Fin artículo 4.723º: “Miras las firmas de opinión de equis, zeta, eme…”.