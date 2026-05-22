Elvira Montoya García y María Teresa García Molero protagonizaron este espectáculo en la iglesia de la barriada, una de las “joyas ocultas” de Alhaurín de la Torre, una cita en el marco de este programa del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento

El ciclo Vecinalh volvió a reunir este miércoles a numerosos vecinos en una nueva cita cultural celebrada en la barriada de Santa Amalia, convertida por una noche en escenario de música, convivencia y puesta en valor del patrimonio vecinal de Alhaurín de la Torre.

El concierto tuvo lugar en este enclave considerado por muchos como una de las “joyas ocultas” del municipio, una barriada cargada de historia que acogió una velada marcada por el ambiente cercano y la participación vecinal.

La actuación corrió a cargo de la clarinetista Elvira Montoya García y la pianista María Teresa García Molero, quienes ofrecieron un repertorio musical que fue muy aplaudido por el público asistente. El acto estuvo presentado por Ernestina García, técnica del Área de Participación Ciudadana.

A la cita acudieron el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Participación Ciudadana, Andrés García; así como el director de la Banda Municipal de Música, Alfonso Ortega, encargado de coordinar y buscar a los músicos que participan en este tipo de actividades impulsadas dentro del ciclo Vecinalh.

Durante el encuentro, Andrés García destacó la importancia de seguir llevando la cultura y la música a las distintas barriadas del municipio, fomentando además la convivencia entre vecinos a través de iniciativas cercanas y participativas.