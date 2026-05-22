La Asociación de Amigos de las Bellas Artes protagoniza esta muestra colectiva de sus socios, que permanecerá abierta hasta el 9 de junio, de lunes a viernes, en horario de tarde. El concejal y diputado de Cultura, Manuel López, acude al acto de apertura

La Asociación de Amigos de las Bellas Artes Pincel y Barro, presidida por Francisco García, inauguró en la tarde de ayer, jueves, la undécima edición de su tradicional muestra colectiva ‘Salón de Primavera’, organizada por esta entidad en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento y Eme de Mar Gestión Cultural.

La exposición, instalada en el Centro de Artes La Platea, reúne una treintena de obras realizadas por socios y socias del colectivo y destaca por la variedad temática y la diversidad de técnicas empleadas, entre ellas óleo, acrílico, acuarela, grafito y pastel.

La apertura contó con la asistencia de numerosos vecinos y amantes del arte, que pudieron disfrutar de una muestra ya consolidada dentro de la programación cultural del municipio.

Al acto acudió el primer teniente de alcalde y concejal y diputado provincial de Cultura, Manuel López, quien puso en valor el trabajo que desarrolla la asociación desde hace más de dos décadas, destacando la importancia de seguir ofreciendo espacios para que los artistas locales y provinciales puedan mostrar sus creaciones al público.

Por su parte, el presidente del colectivo, Francisco García, agradeció la respuesta del público y aprovechó la inauguración para dar la bienvenida a dos nuevos socios que pasan a formar parte de Pincel y Barro, reforzando así el crecimiento y la continuidad de la asociación.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 9 de junio, de lunes a viernes, en horario de 17:00 a 20:00 horas.