El alcalde y la Peña Flamenca presentan el cartel y programa de la nueva edición: el 20 de junio en El Portón. Reyes Carrasco, la bailaora Luisa Palicio y Raquel Salas, ganadora del concurso Mirando a la Torre, completan el elenco del festival, uno de los más antiguos del género

El LII Festival ‘Torre del Cante’ tendrá lugar el próximo 20 de junio en El Portón con un brillante cartel de artistas que encabezan Antonio Reyes, Crespo Zapata, María Terremoto y Reyes Carrasco. El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y el presidente de la Peña Flamenca que da nombre al evento, Antonio Sánchez Montero, han presentado el elenco y el cartel anunciador, obra de la pintora María Jesús Solla.

La histórica cita, uno de los festivales más antiguos y emblemáticos del género, está organizada por la peña con la colaboración de la Concejalía de Grandes Eventos y El Portón que dirige Andrés García. La hora de comienzo es las 21 horas.

El presentador será nuevamente Gonzalo Rojo, quien se ha encargado de resumir en la presentación de hoy la biografía y el currículum artístico de los protagonistas de esta edición. Al acto ha asistido también Raquel Salas, la cantaora ganadora este año del concurso Mirando a la Torre que organiza la Peña Flamenca, y que completa el cartel del día 20 junto a la bailaora Luisa Palicio.

Al igual que en 2025, la Torre del Cante se celebrará en una única velada. El cartel rinde homenaje a El Cabrero, el histórico cantaor recientemente fallecido, en una pose de expresión intensa, sombrero oscuro y pañuelo rojo al cuello, la estampa habitual de este artista que pasó por última vez por Alhaurín de la Torre en la edición del festival de 2014. Su hijo, Crespo Zapata, será precisamente una de las estrellas de este año.

Las entradas tienen un precio de 27 euros más gastos de gestión y se pueden adquirir en las oficinas de la propia Finca Municipal El Portón en su horario habitual y próximamente también por internet a través de la plataforma www.mientrada.net.

VILLANOVA: “ES EL MEJOR FESTIVAL DE ANDALUCÍA”

El alcalde, Joaquín Villanova, ha destacado la gran labor que realizan desde la Peña Flamenca y ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento seguirá apostando por promocionar este histórico festival y apoyar su trabajo el resto del año en favor de la difusión del género como parte del patrimonio y de la cultura andaluza. “Es el mejor festival de Andalucía”, ha asegurado el primer edil, quien ha felicitado al presidente de la peña y su directiva, y a la autora del cartel, María Jesús Solla, también presente. Es la tercera vez que esta pintora afincada en Alhaurín se encarga de la obra anunciadora de la Torre del Cante.

PROGRAMACIÓN

El de este año será un elenco de primer nivel:

Antonio Reyes, cantaor flamenco nacido en Chiclana de la Frontera, perteneciente a una familia con gran tradición flamenca, destaca por su voz limpia, melódica y muy expresiva, especialmente valorada en estilos como la soleá, seguiriyas y bulerías. A lo largo de su carrera ha participado en importantes festivales, consolidándose como una de las voces más respetadas del flamenco contemporáneo.

Crespo Zapata es un cantaor y músico andaluz vinculado al flamenco y rock de autor. Como se ha mencionado, es hijo del legendario cantaor El Cabrero, que fue una de las figuras más importantes del flamenco reivindicativo y tradicional.

María Terremoto es una brillante cantaora nacida en Jerez de la Frontera, perteneciente a una de las sagas flamencas más importantes de Andalucía. Es hija de Fernando Terremoto y nieta del mítico Fernando Fernández ‘Terremoto de Jerez’, referentes históricos del cante jerezano. Está considerada una de las grandes figuras jóvenes del flamenco actual.

Reyes Carrasco, pese a su juventud, ha participado en numerosos festivales, programas de televisión y espectáculos flamencos. En Alhaurín de la Torre contará con la colaboración de María José Carrasco. Como es habitual, el elenco se completa con el ganador o ganadora del concurso de talentos Mirando a la Torre que organiza meses antes la peña alhaurina, un premio que en esta ocasión ha recaído en Raquel Salas.

Los guitarristas de esta edición serán Nono Núñez, Manuel Herrera, Nono Jero, Rubén Lara y Mané Ortega. El cuadro de baile estará liderado por Luisa Palicio, acompañada por el cante de Manuel de la Nina y por Jesús Rodríguez a la guitarra.