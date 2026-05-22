La Casa de la Juventud ha albergado los ensayos del alumnado local que participará en este gran espectáculo los próximos días 29, 30 y 31 de mayo en Vélez-Málaga. ‘Ubuntu Zircus’ es una propuesta que fusiona música, teatro y circo con cerca de mil jóvenes sobre el escenario

Los colegios de Alhaurín de la Torre ultiman los ensayos para participar en ‘Ubuntu Zircus’, el musical educativo contra el bullying que se celebrará los próximos 29, 30 y 31 de mayo en el Teatro Lope de Vega de Vélez-Málaga. Más de un millar de estudiantes subirán al escenario en esta iniciativa que combina música, teatro y circo para transmitir valores de convivencia, respeto e inclusión.

Los alumnos de los centros participantes han estado preparando sus actuaciones en la Casa de la Juventud, donde han desarrollado intensos ensayos de cara a las representaciones finales. Hasta allí se desplazó la concejala de Educación, Pilar Conde, quien quiso acompañar a los estudiantes y felicitar tanto a los docentes como a los alumnos implicados en este proyecto educativo.

Los centros educativos de Alhaurín de la Torre que formarán parte de ‘Ubuntu Zircus’ son el CEIP Zambrana, CEIP Clara Campoamor, CEIP Isaac Peral, CEIP Los Manantiales y el CEIP San Sebastián. Estos escolares compartirán escenario con los de otros municipios de la provincia.

Bajo el lema “Todos contra el bullying”, esta propuesta pone el foco en la lucha contra el acoso escolar y en la importancia de la empatía y el compañerismo. El proyecto parte de la idea de que la música y las artes escénicas son herramientas capaces de transformar la educación y ayudar a construir una sociedad más unida y consciente de los problemas que afectan a los jóvenes.