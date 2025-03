El CD Colegio El Pinar se hace con el primer puesto del grupo D-A de la Tercera FEB en su mejor partido del año ante el conjunto con más recursos de la categoría, anotándose la duodécima victoria consecutiva y logrando despejar su futuro hacia los ‘play off’ de manera contundente

Los jugadores dirigidos por Javier Florido vencen con garra y contundencia a un rival que hasta la fecha era el equipo más fuerte de Andalucía Oriental, pero que no pudo desplegar su nivel de juego habitual gracias a la gran capacidad de los locales para anular sus bazas y superar su registro anotador

La jornada 22 de la temporada 2024/25 en el grupo D-A de la Tercera FEB será difícil de olvidar para el primer equipo del CD Colegio El Pinar. El fin de semana traída el estreno de la Primavera y, con ella, la prueba de fuego para el conjunto colegial que recibía al bloque más en forma de la categoría, el Jaén FS. Tras lograr el pasado fin de semana su clasificación matemática para la liguilla de ascenso a Segunda FEB, los rojillos querían demostrar que podían seguir subiendo peldaños y asaltar el liderato en casa, una gesta muy complicada a tenor de lo demostrado por el conjunto jienense durante todo el año, pero que finalmente fue posible en el mejor partido del año para los locales (98-85); que lograron el triunfo más redondo y contundente que se recuerda en el pabellón de El Pinar. Los de Javier Florido realizaron la gesta con un encuentro casi perfecto, maniatando a su rival y anulando todos sus puntos fuertes, comenzando por el control del rebote en ataque, evitando las pérdidas de balón de las que tanto partido ha sacado Jaén en esta campaña y anulando a sus dos hombres más importantes -Orozco y Sigismonti- para pasar por encima del cuadro más en forma de Andalucía Oriental, haciéndolo además con garra, control y contundencia.

Con la grada a rebosar, la afición metiendo presión a los visitantes y el público entregado desde el pitido inicial, el cuadro colegial salió con toda la fuerza y la determinación posible y con la idea de no dejar respirar a los hombres de Borja Medina. Lo lograron con un planteamiento muy serio, una defensa muy sólida y un enorme acierto en ataque, especialmente desde la línea de tres cuando los visitantes plateaban zona.

No era fácil jugar de tu a tu a un equipo con un bagaje anotador como el que lleva Jaén esta temporada, que cuenta sus triunfos con tanteos muy importantes, pero para conseguir su asalto al liderato tenían los malagueños que superar también al rival más en forma del grupo en el basket average y, por tanto, vencer por más de 9 puntos, como así ocurrió.

PARTIDO

El Pinar fue capaz de alcanzar este nivel frente al que era líder indiscutible del grupo, demostrando una capacidad anotadora que estuvo por encima de la media de sus registros habituales. El choque debía plantearse en estos términos y así se hizo. En este sentido, fue determinante el segundo cuarto, en el que los de Florido hicieron nada menos que 34 puntos frente a los 25 de Jaén, una ventaja que supieron administrar de manera magistral hasta el final. El resto del encuentro, que como era previsible resultó trepidante, fue casi completamente de color rojillo. Excepto en el primer cuarto, todos los parciales resultaron locales; un dominio que fue capaz de mantener el cuadro colegial con mucha disciplina y una gran defensa, combinada con un ataque con mucho acierto desde la línea de tres. El MVP del partido fue Cristian Palomares con 24 de valoración tras anotar 15 puntos y hacerse con 7 rebotes. Destacaron también Luismi Moreno -21 puntos-, Iker Ruiz -14,6-. Carlinhos y Stachovskij se fueron hasta los 13 y Anyi Martín sumó 10 puntos, ocho rebotes y cinco robos. Fue una gran tarde para un asalto al liderato a lo épico y un horizonte más que favorable en el que los de Alhaurín de la Torre dependen de ellos mismos.

VALORACIÓN DEL TÉCNICO

Con el liderato en el bolsillo y, ya sí, el camino completamente despejado hacia los play off por el ascenso a Segunda FEB, El Pinar se ha hecho valedor del título de equipo revelación de la Liga. El entrenador se mostraba profundamente satisfecho con el desempeño de sus jugadores en el encuentro más importante del año y así lo manifestaba. “Hemos estado a un nivel muy alto ante un equipo como Jaén que viene desarrollando un campeonato impecable. Este nivel queda patente en los 95 puntos que logramos al término del encuentro. No ha sido fácil, pero teníamos claro que si queríamos vencer a un rival como Jaén teníamos que jugar con una dinámica anotadora por encima de la media. Además, conseguimos dejarles con 85 puntos, que es un registro que está muy por debajo de lo que vienen haciendo ellos en cada partido”, explicó Florido, quien tras hablar de la capacidad del equipo para frenar a Jaén, espera que el equipo pueda seguir aprovechando esta dinámica positiva en los tres encuentros que restan para el final de la fase regular, “porque queremos llegar a los ‘play off’ como primeros de grupo y lo bueno es que dependemos de nosotros mismos”. “Tenemos que continuar con este nivel de juego y de concentración porque Jaén va a hacer lo mismo y seguro que tampoco va a cometer errores en los partidos que le restan. Nuestros rivales no lo van a poner fácil, pero estamos con mucha confianza y seguros de que podemos alcanzar el objetivo”, precisó.

AFICIÓN

Finalmente el técnico agradeció el apoyo de la afición, que sin duda se volcó cuando más falta hacía y en el encuentro más importante de la temporada. La grada colgó el cartel de completo y el público respondió como nunca. No sólo eso, todos los asistentes se dejaron la piel animando a su equipo, especialmente los deportistas del resto de plantillas del Club Deportivo. “Ha sido muy emocionante ver el respaldo de la afición y, en este sentido, pienso que también estamos logrando el objetivo de hacer partícipes de nuestros logros a los jóvenes del club y al resto de aficionados que nos siguen. Creo que va calando la idea de que merece la pena venir a ver al primer equipo porque los encuentros son muy intensos y el nivel de juego es alto”, comentó para terminar.