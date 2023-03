Nos sentamos hoy para hablar de nuevo con la clarividente Aurora Bellido frente a algunas de las críticas que recibe a diario en su arduo trabajo como vidente.

«Siempre ha existido bastante recelo contra el mundo de la videncia, dese la antigüedad, lo que no saben esas personas es que lo que yo tengo es un don y lo uso para salvar a mis clientes» corrige Aurora

Y es que son muchas las malas lenguas que la desprestigian y la intentan desbancar del trono que ha conseguido según sus méritos y su propio trabajo.

«Estoy cansada de escuchar a personas que van en contra de este mundo, personas que se proponen eliminar un arte que lleva siglos viviendo en este mundo que nos rodea, no lo van a conseguir» expone la vidente

Aurora responde

Desde siempre han existido críticas hacia cualquier cosa que se saliera de lo común, y esto según algunas personas, es una de ellas.

Cada vez somos más las videntes que tenemos este don de ayudar a los demás a alcanzar la felicidad. La videncia se abre camino a pasos agigantados y está dejando de ser un tema tabú por fin, después de tantos años existiendo..

Pero por desgracia, hay quienes intentan frenar este camino, personas que van en contra de todo lo que nosotros, los videntes, llevamos como un sello por bandera, nuestro motivo de vida, nuestro propósito.

La solución

Ante esto no existe solución definitiva, pero si algo que ayudaría que todo fuera de una manera más sencilla, y en ello está la posibilidad de dar charlas, reuniones, consejos para hacer más cercano este mundo, más ameno, y que a él la gente pudiera recurrir con plena confianza y con conocimientos.

Desde aquí, tengo la posibilidad de impulsar a todos mis compañeros de profesión a alzar la voz. Es cierto que en este mundo hay críticas de todo tipo de las cuales debemos de aprender, pero las que van en contra de todo esto, debemos hacer un paréntesis y hacer entrar en razón, quien no quiera entender que no se meta.

Críticas dentro de la profesión

No quiere decir que esto solo se de fuera, también hay críticas dentro de esta, tanto de compañeros profesionales como de clientes.

No entiendo como dentro de este mundo puede haber enfrentamientos entre nosotros mismos, aquí no se da un hecho de competición, aquí solo miramos por dar felicidad a las personas y no quitárnosla entre nosotros mismos con comentarios negativos para intentar hundir a otra persona.

Cada uno trabaja como cree conveniente, pero no hay que brillar apagando la luz de otra persona, aquí una brilla por si misma, por su trabajo, por sus méritos, nunca he tenido la necesidad de meterme ni en la vida ni en el trabajo de nadie.

En cuanto a los clientes, siempre se han recibido críticas y opiniones tanto positivas como negativas, en mi caso, mayormente positivas, ya que trato a cada uno de ellos como de mi familia, pero sabéis que os digo con las críticas negativas, que de cada una de ellas se aprende lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Siempre lo digo, soy una persona que voy de frente, clara y sincera.

Si necesitas ayuda contáctame

Me gusta oír, ayudar a quien lo necesita, me dedico a esto por algo, desde hace muchos años no hago otra cosa que trabajar para hacer realidad el sueño de muchas personas, perfectamente tu puedes ser una de ellas.

Si necesitas que te escuchen y poner solución a algún problema que no puedes remediar por ti solo, no lo dejes pasar y actúa, podrás encontrarme en www.videnteaurorabellidooficial.com Te espero