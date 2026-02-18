En el sector de la construcción, los riesgos están a la orden del día. Accidentes laborales, daños a propiedades colindantes, errores técnicos o reclamaciones por parte de clientes.

Por eso, contar con un seguro de responsabilidad civil para constructores no es solo una medida preventiva, sino una herramienta clave para proteger tu empresa y asegurar la continuidad de tus obras.

Un fallo menor puede desencadenar indemnizaciones muy costosas que afecten tu liquidez o reputación. Y cuando hablamos de responsabilidad civil en construcción, no todos los seguros son iguales.

¿Qué es un seguro de responsabilidad civil para constructores?

Es una póliza diseñada específicamente para proteger a las empresas que desarrollan actividades de construcción, reformas, obras civiles o mantenimientos.

Cubre los daños que tú, tu equipo o tus subcontratas puedan ocasionar a terceros —ya sean materiales, personales o económicos— durante la ejecución del trabajo.

¿Es obligatorio tener este seguro?

Sí, en la mayoría de los casos es obligatorio. No contar con un seguro de responsabilidad civil en construcción puede derivar en sanciones, paralización de la obra o inhabilitación para acceder a licitaciones.

Además, muchos promotores y clientes lo exigen como condición previa para firmar el contrato.

Tipos de seguros de responsabilidad civil en construcción

Cada tipo de seguro responde a necesidades distintas. Escoger el adecuado depende del perfil de tu empresa y del tipo de obra que realices.

1.- RC general vs RC profesional. ¿Cuál necesitas?

La RC general cubre los daños físicos a terceros durante el desarrollo de la obra.

En cambio, la RC profesional protege frente a errores técnicos, cálculos mal realizados, negligencias en dirección de obra o deficiencias en el proyecto.

Si tu empresa tiene responsabilidad en el diseño o planificación, necesitas ambas.

2.- ¿Qué es la responsabilidad civil cruzada?

Es una cobertura específica que protege a tu empresa frente a reclamaciones entre diferentes agentes implicados en una misma obra.

Es importante cuando trabajas con varios contratistas, técnicos o subcontratas al mismo tiempo.

Cómo elegir el mejor seguro de responsabilidad civil para tu empresa constructora

Contratar el seguro más barato puede salirte caro. Lo importante es que la póliza se ajuste a los riesgos reales de tu actividad y garantice una cobertura eficaz.

Si no sabes por dónde empezar, en Seguros Construcción nos encargamos de buscar por ti las opciones más fiables en seguros de responsabilidad civil para obras pequeñas, medianas o grandes.

Como correduría, analizamos tu perfil y te proponemos soluciones reales sin coste adicional.

1.- ¿Qué coberturas mínimas deberías exigir?

Al menos, tu póliza debería incluir:

daños personales y materiales a terceros

defensa jurídica

responsabilidad civil cruzada

cobertura de subcontratas

y protección frente a errores profesionales.

Revisa también los límites económicos y el alcance temporal de la cobertura.

2.- ¿Qué influye en el precio de la póliza?

Factores como el volumen de facturación, número de trabajadores, tipo de obras, maquinaria utilizada y localización geográfica pueden afectar el coste del seguro.

También influye si has tenido siniestros previos.

¿Puedo deducirlo fiscalmente?

Sí, puedes deducir el seguro de RC como gasto profesional, lo que lo convierte en una inversión estratégica, ya que reduces tu carga fiscal y proteges tu actividad.