El público se volcó durante el evento en el Recinto Ferial, que incluyó la lectura de un manifiesto por parte del alcalde y concejales y las actuaciones de Rebeca, Salva Ortega, José Ortiz y Los Turkish

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Alhaurín de la Torre celebró una nueva edición de su evento en favor de la diversidad, la igualdad y la visibilidad del colectivo LGTBI+, en una jornada que convirtió el Recinto Ferial en un gran espacio de música, color y convivencia.

El recinto reunió a un numeroso público que disfrutó de una velada marcada por el buen ambiente, con comida, bebida y música en directo, consolidando una vez más esta cita como una de las más destacadas del calendario local.

El Orgullo de Alhaurín 2026 contó con un variado cartel artístico en el que actuaron Rebeca, Salva Ortega y José Ortiz, además del espectáculo de Drags Los Turkish, que aportaron humor, talento y una puesta en escena muy aplaudida por los asistentes.

Además, la noche incluyó una actuación especial protagonizada por los candidatos a Reina y Míster de la Feria de San Juan 2026, que también se sumaron a esta celebración de la diversidad.El evento, presentado por Rafael Rodríguez y Luis Algoró, combinó entretenimiento y sensibilización en una cita abierta a toda la ciudadanía.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue la lectura del manifiesto institucional en defensa de los derechos del colectivo LGTBI+, en la que participaron el alcalde, Joaquín Villanova, junto a varios concejales de la Corporación Municipal.

Al término de la jornada, Villanova destacó que se trató de un gran evento, muy participativo y necesario para seguir avanzando como sociedad, subrayando además la importancia de continuar apostando por la igualdad, el respeto y la convivencia.

Con esta nueva edición, Alhaurín de la Torre volvió a reafirmar su compromiso con la diversidad y la inclusión, en una noche festiva y reivindicativa que dejó una gran respuesta por parte del público asistente.