La Asociación de Amigos de las Bellas Artes y el Área de Cultura inaugurarán este próximo jueves, en La Platea, la nueva exposición colectiva de la temporada, que cuenta con trabajos de sus socios de temática variada y técnicas distintas

La Asociación de Amigos de las Bellas Artes Pincel y Barro ‘04, que preside Francisco García, inaugurará este próximo jueves, 21 de mayo, en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento, la undécima edición de su muestra colectiva habitual por estas fechas, y que se denomina ‘Salón de Primavera’. La colección está compuesta por una treintena de obras realizadas por sus socios y socias, que cuentan con una temática muy variada, diferentes formatos y siguiendo distintas técnicas como óleos, acrílicos, acuarelas, grafito o pastel.

La inauguración tendrá lugar a las siete de la tarde en el Centro Sociocultural y de Artes La Platea, con entrada libre. Los asistentes podrán deleitarse con la oferta pictórica de este colectivo, en una muestra ya convertida en clásica dentro del municipio. Se podrá visitar hasta el 9 de junio, en horario de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.

Pincel y Barro fue fundada en el año 2004 por pintores y escultores del municipio y actualmente reúne a artistas de distintos puntos no sólo de Alhaurín de la Torre, sino también del resto de la provincia. La mayoría de sus miembros exponen sus obras, de diversos estilos, en varias exposiciones colectivas celebradas todos los años como son este Salón de Primavera, Pequeño Formato y Salón de Otoño.