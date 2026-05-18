Se trata de una jornada más que organiza la asociación de los Corresponsales Juveniles con la colaboración del Ayuntamiento, dirigida a jóvenes de 12 a 17 años. Habrá torito mecánico, barra de cócteles sin alcohol y música con DJ

El próximo 22 de mayo, la Casa de la Juventud acogerá el evento ‘Hoguera Rodeo’, una propuesta de ocio juvenil organizada por el Área de Juventud y la Asociación de Corresponsales Juveniles.

La actividad se desarrollará en horario de 21:00 a 00:00 horas y contará con una entrada en formato donativo de 2 euros. El evento está dirigido a jóvenes de entre 12 y 17 años y propone una noche de convivencia y entretenimiento con diversas actividades lúdicas.

Entre las atracciones previstas destacan el torito mecánico, zona de cócteles sin alcohol, y música en directo a cargo de DJ, en un ambiente pensado para fomentar la participación juvenil y ofrecer alternativas de ocio saludable.

Desde la organización se invita a la juventud a participar en esta iniciativa, que busca consolidarse como una de las citas destacadas del calendario juvenil, combinando diversión, seguridad y dinamización social.