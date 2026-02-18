El mercado ya no premia solo títulos. Premia perfiles que sepan hacer: vender, analizar, liderar, comunicar, digitalizar. En la provincia de Málaga, una escuela de negocios con más de tres décadas de trayectoria lleva años construyendo exactamente ese tipo de profesionales.

Quien haya seguido de cerca la evolución del tejido empresarial malagueño sabe que la ciudad ha dejado de ser un destino exclusivamente turístico para convertirse en uno de los polos tecnológicos y de innovación más dinámicos del sur de Europa. Esa transformación no se sostiene sin talento cualificado. Y formar ese talento, con criterio práctico y orientación al empleo real, es precisamente la razón de ser de EIG Education.

Una escuela de negocios con raíces en el PTA

EIG Education opera desde su campus en Málaga TechPark (Parque Tecnológico de Andalucía), en la calle Severo Ochoa 49, en pleno epicentro del ecosistema empresarial de la provincia. Con campus también en Sevilla y Granada, la escuela acumula más de 30 años formando profesionales en el ámbito de la empresa y es la única institución autorizada para impartir en Andalucía titulaciones de ESIC Business & Marketing School, una de las escuelas de negocios más reconocidas a nivel nacional e internacional.

Esa alianza no es un simple sello. Los planes de estudio se revisan cada curso, la docencia combina aula, laboratorio y proyecto, y el claustro está formado por profesionales en activo que trasladan al aula los retos reales de empresas y organizaciones. Estar ubicado dentro del PTA, refuerza esa conexión permanente entre formación y tejido productivo.

Una oferta que cubre todo el itinerario profesional

Lo que distingue a EIG Education de otros centros es la amplitud de su propuesta. No se trata de elegir entre una formación inicial o un posgrado: la escuela ofrece itinerarios completos que acompañan al profesional en cada etapa de su carrera. Desde jóvenes que terminan Bachillerato hasta directivos con décadas de experiencia, pasando por equipos de empresa que necesitan actualizarse.

Su catálogo se estructura en varios bloques que conviene conocer.

Formación Profesional de Grado Superior: el primer paso con título oficial

EIG imparte ciclos formativos de Grado Superior con titulación oficial expedida por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación, válida en todo el territorio nacional. Las áreas disponibles en el campus de Málaga se centran en las disciplinas con mayor demanda empresarial: Marketing y Publicidad, Administración y Finanzas, y Desarrollo de Aplicaciones Web, entre otros itinerarios.

La metodología es presencial y de carácter dual, lo que significa que la formación teórica se complementa con prácticas reales en empresas del entorno. Los alumnos trabajan desde el primer día con casos y herramientas del mundo profesional, lo que reduce considerablemente la curva de adaptación cuando se incorporan al mercado laboral. Además, cada ciclo incluye un título adicional de Especialista con el respaldo de EIG, que añade valor diferencial al currículum.

Titulaciones universitarias y el respaldo de ESIC

Para quienes buscan una formación universitaria especializada en el mundo de la empresa, EIG ofrece titulaciones vinculadas a ESIC University en el ámbito del marketing, la gestión comercial y los negocios. Esta vía resulta especialmente atractiva para alumnado procedente de Bachillerato que quiere acceder a una formación superior con un enfoque decididamente práctico y conectado con la realidad empresarial, sin renunciar al rigor académico de un título universitario.

Másteres y posgrados: especialización con impacto

La oferta de másteres es, probablemente, la cara más conocida de EIG en Málaga. La escuela imparte programas de ESIC en áreas como dirección de marketing y gestión comercial, MBA, finanzas, recursos humanos, y marketing digital, entre otros. Merece mención especial el master marketing malaga —el Máster de Formación Permanente en Dirección de Marketing y Gestión Comercial (GESCO)—, un programa presencial de 12 meses que prepara para liderar la transformación comercial de las organizaciones con la estrategia centrada en las personas.

Lo que caracteriza a estos programas no es solo el contenido, sino la metodología: trabajo sobre casos reales, evaluación orientada a resultados y profesorado que compagina docencia con actividad profesional. El enfoque es claro: que lo aprendido el viernes se pueda aplicar el lunes.

Programas executive: formación para quienes ya lideran

Pensados para profesionales con responsabilidad de gestión y directivos que necesitan actualizar competencias sin dejar de trabajar, los programas executive de EIG están diseñados con formatos compatibles con la actividad profesional. Se orientan al desarrollo de habilidades directivas, visión estratégica y capacidad de decisión en entornos complejos y cambiantes, cubriendo áreas como liderazgo, transformación digital, inteligencia de negocio o planificación comercial.

Formación in company: la escuela dentro de la empresa

EIG también diseña programas a medida para empresas que necesitan formar a sus equipos en competencias concretas. Se trata de proyectos formativos personalizados que parten de un diagnóstico de las necesidades de la organización y se desarrollan con metodología aplicada, centrada en los objetivos reales de la compañía. Empresas de sectores muy diversos —desde tecnología hasta logística o distribución— han confiado en este modelo para profesionalizar procesos internos y reforzar la capacitación de sus mandos intermedios y equipos comerciales.

Formarse hoy es tomar una decisión profesional

En un mercado donde los perfiles se quedan obsoletos con rapidez y donde las empresas valoran cada vez más la capacidad de hacer por encima de la acumulación de títulos, elegir dónde y cómo formarse se convierte en una de las decisiones profesionales más importantes. EIG Education propone itinerarios claros para jóvenes que comienzan, profesionales que quieren especializarse y empresas que necesitan crecer desde dentro.

Con más de tres décadas de experiencia, el respaldo de ESIC, un campus integrado en el corazón del Parque Tecnológico de Andalucía y una metodología que prioriza la aplicación práctica sobre la teoría, EIG Education se ha consolidado como un referente formativo en la provincia de Málaga. Una escuela que entiende que formarse hoy no es solo estudiar: es prepararse para liderar mañana.