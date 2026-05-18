El evento tendrá lugar en la finca Solvana de 11 a 21 horas y contará con actuaciones musicales, talleres de gastronomía, juegos, charlas, encuentros y actividades, con la participación de personas de diferentes países y culturas

Alhaurín de la Torre acogerá este próximo 24 de mayo, domingo, el denominado I Encuentro Intercultural ‘Alhaurinos del Mundo’, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento con el objetivo de fomentar la integración, la convivencia y la participación ciudadana entre vecinos y vecinas de distintas nacionalidades residentes en la localidad.

El evento fue presentado en rueda de prensa por el alcalde, Joaquín Villanova, el concejal de Patrimonio Histórico-Artístico, José Manuel de Molina, y colaboradores de la iniciativa. La jornada tendrá lugar en la Finca Solvana, desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche. El evento nace como un espacio abierto de intercambio cultural y la convivencia, destinado a poner en valor la diversidad y la riqueza de culturas y comunidades de Alhaurín.

Durante el encuentro se desarrollará un amplio programa de actividades para todas las edades, entre las que se incluyen actuaciones musicales, talleres de gastronomía internacional, juegos y dinámicas participativas, charlas, encuentros vecinales y distintas propuestas culturales relacionadas con las tradiciones de los países representados en la localidad.

Entre las actividades cabe citar talleres de chapas en familia, de movilidad, de cerámica tradicional en vivo, de crochet y de Semana Santa. También habrá música y baile en directo a cargo del grupo de baile de Lourdes Soto y Miguel Núñez y Jenny, entre otros.

El concejal de Patrimonio Histórico, José Manuel de Molina, destacó que el principal objetivo de esta iniciativa es crear “un ambiente de convivencia y acercamiento entre culturas, favoreciendo el conocimiento mutuo y fortaleciendo los lazos entre la ciudadanía”.

En el marco de la organización del evento, recientemente se celebró una reunión preparatoria en la que participaron vecinos y vecinas de diferentes nacionalidades, entre ellas británica, italiana, marroquí, argentina, ucraniana, búlgara, venezolana y peruana, reflejando el carácter multicultural del municipio y la implicación de la comunidad en esta propuesta.

Este primer encuentro aspira a convertirse en una cita de referencia para celebrar la riqueza cultural y la diversidad social de Alhaurín de la Torre.