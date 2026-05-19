El acto tendrá lugar a las 20.30 horas en la plaza de los Regulares y se dará a conocer el programa y el cartel anunciador de esta edición. Amenizará la música en directo de El Gremio, con una docena de músicos sobre el escenario

El Festival Portón del Jazz 2026, organizado por la Concejalía de Grandes Eventos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, comenzará a tomar forma el próximo 22 de mayo con un acto de presentación que tendrá lugar en la plaza de los Regulares a partir de las 20:30 horas. La cita servirá como antesala de una nueva edición de este consolidado evento musical, que cada año reúne a aficionados al jazz y a las músicas de fusión en torno a propuestas artísticas de gran calidad.

La velada contará con la actuación del grupo El Gremio, una formación integrada por músicos de amplia trayectoria y sólida formación profesional que destaca por su capacidad para combinar diferentes estilos y sonoridades mediante la fusión de instrumentos acústicos y electrónicos. Su propuesta artística sobresale por la versatilidad, la creatividad y la construcción de un sonido propio en el que conviven tradición y modernidad.

Nacido de la mezcla cultural y de la pasión compartida por la música, El Gremio transmite sobre el escenario energía, emoción y una marcada riqueza sonora a través de interpretaciones que celebran la diversidad musical y las influencias que inspiran su repertorio. El público podrá disfrutar de un espectáculo caracterizado por la variedad instrumental y la fusión de estilos y matices.

La formación está compuesta por Valeria Chursina, voz; Juande Robles, fagot y saxo alto; Javi Moreno, clarinete y flauta; Dani Fernández ‘El Perroflauta’, clarinete y saxo tenor; Francisco Salado, piano; Martín Veredas, guitarra; Pauli Barranco, contrabajo; Javier Robles, batería; Carlos Pomares, cajón flamenco y bongós; Ale Marqués, congas; y Hervé Vertebas, pequeña percusión.

Con esta presentación, el Festival Portón del Jazz inicia el camino hacia su edición de 2026 reafirmando su apuesta por acercar al público propuestas musicales innovadoras y experiencias sonoras de calidad dentro de la programación cultural de Alhaurín de la Torre.