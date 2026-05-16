El recinto ferial acoge un amplio programa de actividades para todos los públicos, desde exhibiciones sobre dos ruedas hasta actuaciones musicales

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La IX Maxi Concentración Motera ha convertido este fin de semana a Alhaurín de la Torre en el epicentro andaluz del mundo del motor, con una cita organizada por el Club Moteros de Alhaurín que está reuniendo a miles de aficionados y visitantes en el Recinto Ferial.

Durante todo el fin de semana, el recinto acoge un amplio programa de actividades para todos los públicos, con exhibiciones moteras, cerca de una treintena de stands especializados en artículos relacionados con el motor, servicio de barra y actuaciones musicales en directo que contribuyeron a crear un gran ambiente de convivencia.

El apartado musical cuenta con las actuaciones de Grupo Lady Shakes, Pop FM y DJ Chivo, además de la participación de Reverendo Seven, uno de los nombres más esperados por los asistentes. En cuanto a las exhibiciones, el público disfruta con los espectáculos ofrecidos por especialistas como Motoschool, Emilio Zamora y Luis Moreno ‘Luisito’, que volvieron a hacer las delicias de los amantes de las dos ruedas.

Uno de los momentos más destacados tuvo lugar con la celebración de la VI Ruta Tesoros Malagueños, una prueba no competitiva de orientación y habilidad que reunió a centenares de motoristas en un recorrido por distintos puntos de la provincia, combinando aventura, compañerismo y pasión por la carretera.

La cita contó con la presencia del teniente de alcalde, Manuel López; del concejal de Deportes, Sergio Cortés; y otros miembros de la Corporación Municipal, quienes quisieron respaldar una iniciativa plenamente consolidada dentro del calendario de grandes eventos del municipio.

Durante su intervención, Manuel López destacó la capacidad de esta concentración para reunir cada año a miles de personas y generar un importante impacto social, turístico y económico para Alhaurín de la Torre, poniendo en valor además el trabajo organizativo desarrollado por el Club Moteros.

Por su parte, el presidente del colectivo, Gustavo Peral, mostró su satisfacción por la excelente respuesta del público y agradeció la implicación del Ayuntamiento, patrocinadores y voluntarios, subrayando el esfuerzo que hay detrás de cada edición para seguir creciendo y ofreciendo una experiencia única.

Con esta novena edición, la Maxi Concentración Motera reafirmó su papel como uno de los eventos moteros de referencia en Andalucía, dejando un fin de semana marcado por la convivencia, el espectáculo y la pasión compartida por el motor.