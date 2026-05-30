La asociación de Alhaurín de la Torre para la ayuda a las personas afectadas por la esclerosis múltiple y a sus familias ha protagonizado un completo acto en el Centro Cultural donde no han faltado la música, el humor, sorteos y un fuerte sentimiento de unión

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La Asociación de Afectados y Familiares de Enfermos de Esclerosis Múltiple de Alhaurín de la Torre (AYFEM) celebró este viernes su décimo aniversario con un emotivo y multitudinario evento solidario en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’. La cita reunió a vecinos, familiares, pacientes y colaboradores en una jornada cargada de humor, música, baile y numerosas sorpresas con el objetivo de seguir dando visibilidad a la esclerosis múltiple y apoyar a quienes conviven con esta enfermedad.

Durante toda la tarde se desarrollaron diferentes actividades pensadas para disfrutar de un ambiente solidario y festivo. Además, los asistentes participaron en el sorteo de tres cestas de fruta solidarias, una iniciativa que contó con una gran acogida por parte del público.

El evento contó con las actuaciones de los humoristas Jacob Torres y Alba Novoa, que arrancaron las carcajadas de los asistentes, así como exhibiciones de baile de la escuela de Raquel Arias, la Escuela Municipal de Música y Danza de Alhaurín de la Torre y el grupo Bailador@s de Pinos. La gala estuvo presentada por El Guille, Sumaya Chahir y Ana Gómez, quienes dinamizaron una velada marcada por la emoción, la convivencia y la solidaridad.

La celebración fue posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, a través de las áreas de Asuntos Sociales e Igualdad y de Cultura, además del apoyo de numerosas empresas y entidades colaboradoras, entre ellas Frutas Rubio Sánchez, La Cochera Producciones, Vivero Guzmán y la Fundación LY Company Agua & Vida.

La cita contó también con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova, y de la concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina, quienes quisieron respaldar con su asistencia el trabajo que realiza AYFEM durante todo el año. El regidor dirigió unas palabras a los presentes en las que puso en valor la importancia de seguir dando visibilidad a la esclerosis múltiple y de apoyar a las personas que conviven con esta enfermedad.

En este sentido, destacó que una de las cuestiones más importantes es “hacer compañía y ayudar a otras personas”, resaltando el papel fundamental que desempeñan asociaciones como AYFEM en el acompañamiento a pacientes y familiares.

Por su parte, María del Carmen Molina felicitó a la asociación por estos diez años de trayectoria y por la labor social que desarrolla en el municipio, mientras que la presidenta de AYFEM, Toñi Rubio, agradeció el respaldo recibido por parte de instituciones, colaboradores y vecinos. Asimismo, destacó el éxito de participación y el ambiente vivido durante toda la jornada, subrayando que este aniversario ha servido no solo para celebrar una década de trabajo, sino también para reforzar los lazos entre familias, pacientes y vecinos.