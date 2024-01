(Isidoros Karderinis ) En los albores de 2024, a partir del 1 de enero, cinco países más se convirtieron en miembros de pleno derecho de los BRICS, una asociación transnacional, que hasta entonces estaba formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y así se convirtieron en BRICS+ (BRICS Plus), totalizando diez países.

Egipto que se encuentra en el noreste de África y en parte en la península del Sinaí, que es un istmo hacia el suroeste de Asia, lo que lo convierte en un país transcontinental, es considerado una potencia importante en el norte de África, el mar Mediterráneo, el mundo islámico y el Mar Rojo. Un populoso – con 104,5 millones de habitantes – país árabe histórico con un largo y muy rico patrimonio cultural y al mismo tiempo el país militar más poderoso de África que controla el estratégico Canal de Suez. Egipto también tiene enormes reservas de gas natural, estimadas en 2.180 kilómetros cúbicos y el gas natural licuado egipcio se exporta a muchos países.

Etiopía es un país situado en el Cuerno de África, en el extremo oriental del continente africano. Con una población de 107,5 millones de habitantes, según una estimación oficial para 2023, es el estado mediterráneo-es decir que no tiene mar-más poblado del mundo. Un país pobre, pero en rápido desarrollo y con un gran peso geoestratégico en África, que además de su producción agrícola que aporta el 41% del PIB, también cuenta con los mayores recursos hídricos de todo el continente. Etiopía es el mayor productor de café de África y el segundo productor de maíz.

Irán es un país del Medio Oriente en el suroeste de Asia. Tiene una población de 88,5 millones según la estimación media de las Naciones Unidas para 2022. Irán es considerado una gran potencia regional y ocupa una posición destacada en cuestiones de política energética y economía mundial, principalmente como resultado de sus grandes reservas de petróleo y gas natural. Irán fue el octavo país productor de petróleo del mundo en el año 2022 con 3.822.000 barriles por día. Al mismo tiempo. Tiene fuerzas armadas fuertes y un gran personal científico, que están estacionados en partes clave del planeta como el Mar Arábigo y el Golfo Pérsico.

Arabia Saudita es un país de la Península Arábiga, que ocupa la mayor parte de ella, alrededor del 80%, y que está bañada por el Golfo Pérsico al noreste y el Mar Rojo al oeste. Según una estimación oficial para 2022, su población es de 32,2 millones de habitantes, el 30% de los cuales no son ciudadanos saudíes (estimación de 2013). La economía de Arabia Saudita se basa en el petróleo, del que proceden aproximadamente el 75% de los ingresos presupuestarios y el 90% de las exportaciones. Arabia Saudita en el año 2022 ocupó el segundo lugar en el mundo después de Estados Unidos con una producción de 12.136.000 barriles por día y posee el 17% de las reservas probadas totales de petróleo a escala mundial.

Los Emiratos Árabes Unidos, abreviados EAU, son un estado federal formado por siete emiratos, en el extremo sureste de la Península Arábiga. Los Emiratos Árabes Unidos están bañados por el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, y limitan con Arabia Saudita y el Sultanato de Omán. Tienen una población de 9,3 millones según una estimación oficial para 2020. El país es rico en yacimientos de petróleo y gas natural y su gente disfruta de unos ingresos comparables a los de los países occidentales desarrollados. Los Emiratos Árabes Unidos fueron el séptimo país productor de petróleo del mundo en el año 2022 con 4.020.000 barriles por día.

En cuanto a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que se encuentran entre los países más ricos por PIB per cápita, han seguido registrando crecimiento económico a pesar de las incertidumbres globales, incluidas las altas tasas de interés, la inflación y las tensiones geopolíticas, mientras se concentran en diversificar sus economías.

La economía de Arabia Saudita creció según el FMI un 8,7% en 2022 (la tasa de crecimiento anual más alta entre las 20 economías más grandes del mundo) y solo un 0,8% para todo 2023. Por otro lado, la economía de los Emiratos Árabes Unidos creció un 3,4%. % en 2023, con un crecimiento del PIB petrolero del 0,7 % y del PIB no petrolero del 4,5 %, respaldado por buenos resultados en el turismo, el sector inmobiliario, la construcción, el transporte, la manufactura y el aumento del gasto de capital.

Con esta entrada, por tanto, el grupo, que aparece como la fuerza rival en el G7, se expande ahora en Oriente Medio e incluye en su seno a los países, aliados tradicionales de Occidente, que ahora manifiestan tendencias hacia la autonomía y por supuesto controlan una gran parte de la producción mundial de hidrocarburos, aumentando aún más la fortaleza financiera del grupo.

Así, los países BRICS+ en conjunto representan ahora el 45% de la población mundial con aproximadamente 3.5 billones de personas, un tercio de la superficie sólida de la Tierra, el 44% de la producción mundial total de petróleo y casi 1/3 del PIB mundial, por un importe aproximado de 29 trillones de dólares, habiendo superado en términos de paridad de poder adquisitivo al G7, el grupo de las siete economías más poderosas del mundo desarrollado.

Al mismo tiempo, hay al menos otras treinta naciones del mundo en desarrollo que ya han expresado un gran interés en unirse al grupo. Entre estos países se encuentran Argelia, Congo, Bolivia, Venezuela, Indonesia y Kazajstán, que no son países ricos, pero poseen enormes riquezas minerales y les gustaría mucho liberarse de la soga de las corporaciones multinacionales y del dólar occidentales.

En la próxima cumbre BRICS+, que se celebrará en octubre de 2024 en Kazán, capital de Tartaristán, ciudad rusa situada en la confluencia de los ríos Volga y Kazanka en la Rusia centroeuropea, otros países -gigantes energéticos- podrán unirse al grupo y esto tendrá como el efecto de aumentar el control del mercado energético global desde el 40% que es hoy a un porcentaje mayor.

Para terminar, quisiera subrayar que la expansión del grupo BRICS está provocando conmoción en los países de Occidente y sobre todo en los EE.UU., que proceden con reacciones instintivas, con la mera idea de la pérdida definitiva. de su liderazgo global, y es un verdadero hito hacia el inevitable curso histórico de formación de un nuevo orden mundial intercontinental, un mundo policéntrico.

