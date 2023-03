Brillante Noche Morá en La Casa de la Juventud, con el Pregón de Juan Ignacio Castillo y la Presentación del Cartel de Iván Rodríguez

Ads

La Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores, popularmente conocida como los Moraos, ha celebrado esta tarde-noche el Pregón del Jueves Santo de 2023, que en esta ocasión ha tenido como escenario el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud y ha corrido a cargo de Juan Ignacio Castillo, un veterano cofrade alhaurino vinculado tanto a esta corporación como a la Pollinica. Joaquín Villanova, alcalde del municipio, y otros miembros de la Corporación, junto a integrantes del tejido social y cultural del municipio, han acudido a este evento.

El acto se ha iniciado con la actuación de la Banda Municipal de Música, que ha interpretado las marchas ‘Nuestro Padre Jesús’, de Emilio Cebrián; ‘Virgen del Amor Doloroso’, de Eloy García; ‘El atardecer Morao’, de Daniel Torres Clavijo, y ‘Padre Jesús el Nazareno’, de José Aguilar.

La ceremonia morá ha sido presentada por el concejal y diputado provincial Manuel López, miembro también de los Moraos, y ha incluido la proyección de un espectacular vídeo promocional del Jueves Santo, realizado por Iván Rodríguez, con imágenes de Torrevisión, la televisión municipal de Alhaurín de la Torre.

Seguidamente, se ha hecho entrega de una serie de distinciones oficiales: la asignación de los toques de campana de los sagrados titulares del Jueves Santo; el de la Virgen de los Dolores recaerá en Rafael de las Rosas, y el del Nuestro Padre Jesús, en Ana García, así como el reconocimiento de Nazareno del Año para la Asociación Eo, Eo.

También se ha presentado un cupón de la ONCE conmemorativo del L Aniversario de la Virgen de los Dolores y el LXXV del Nazareno, además del estandarte donado por el taller de bordado de Salvador Oliver.

Después, ha llegado el turno de la presentación del cartel anunciador de este Jueves Santo, realizado por Iván Rodríguez. El cartel es una composición fotográfica con el Nuestro Padre Jesús en primer plano.

Una vez desvelado el cartel, el interés se ha centrado por completo en el pregón a cargo de Juan Ignacio Castillo, quien ha sido por el pregonero del año pasado, Manuel López. Castillo es el primer Teniente Hermano Mayor de la Pollinica.

Su pregón ha resultado ser un «agradecimiento» a los Moraos por introducirlo en la vida cofrade al ser los primeros que le dieron la oportunidad de llevar un trono. “Vosotros que me conocéis, además de ser pollinico, soy morao y lo soy porque vosotros me acogisteis en vuestros brazos y me hicisteis sentir cofrade”, ha apuntado.

Además, Castillo ha hecho hincapié en que se siente honrado, orgulloso y agradecido a esta Hermandad por la forma de ser de cada uno de sus hermanos y hermanas.

Una vez finalizado el pregón, ha tenido lugar la actuación de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús que interpretaron las siguientes marchas: ‘Orando al padre’, ‘Esperanza de María’, ‘Caridad del Guadalquivir’, ‘Al Cristo de los Faroles’ y ‘La Saeta’, además del himno nacional.

Por último, el hermano mayor de Los Moraos, José Antonio Bernal, ha dedicado de agradecimiento a todas las personas que habían colaborado con este pregón, especialmente para el pregonero, el autor del cartel y la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús.