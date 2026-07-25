Unos 80 jugadores se han inscrito en esta jornada, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento y se ha celebrado en el campo de Lauro Golf con el objetivo de financiar la actividad que lleva a cabo la AECC a beneficio de las personas enfermas y sus familias

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Las instalaciones de Lauro Golf han acogido este sábado el I Torneo de Golf Contra el Cáncer organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en colaboración con el Ayuntamiento y Lauro Golf a beneficio de la labor que desempeña esta asociación con los enfermos de cáncer y su familia en el municipio, así como a la investigación de esta enfermedad.

La cita ha reunido a muchos amantes de este deporte, en torno a unos 80, que se han inscrito en el torneo que ha sido bajo la modalidad Pareja Mejor Bola Stableford y han disfrutado de una mañana de entretenimiento y solidaridad. Las sesi primeras parejas clasificadas han recibido un reconocimiento así como la mejor pareja Scratch, mejor participante femenina y bola más cercana para el mejor Junior.

Además se han sorteado regalos para los asistentes. La concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina; la presidenta de la junta local de la AECC, Elena Gil; y el fundador de Lauro Golf, Vicente Pitarch, han acudido a la cita para mostrar su respaldo a la iniciativa y agradecer a todos los participantes su implicación en esta causa.

Durante el evento, todos los representantes institucionales han destacado la importancia de promover iniciativas que unan deporte, solidaridad y compromiso social para seguir apoyando a las personas con cáncer y a sus familiares.

La concejala de Asuntos Sociales ha destacado que la asociación está realizando «una inmensa e inmejorable labor» en nuestra localidad y les ha agradecido su implicación con los afectados por el cáncer, además de felicitarles por contar con un número muy elevado de voluntarios y voluntarias que prestan los servicios.

Desde la AECC han mostrado su disposición a seguir realizando eventos benéficos deportivos en colaboración con empresas e instituciones y han agradecido el papel colaborador de todas las empresas que han apoyado el torneo y especialmente de Lauro Golf por cederles las instalaciones para el mismo.