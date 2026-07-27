El popular cómico protagoniza su espectáculo titulado ‘013 Origen’ en el auditorio al aire libre de la Finca El Portón en una cita enmarcada dentro del programa Estivalh. Las localidades están a la venta en la web Lacocheraentradas.com

El próximo 6 de agosto, a partir de las 21:30 horas, la Finca Municipal El Portón volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios culturales del verano con la celebración del espectáculo de humor ‘013 Origen’, protagonizado por el conocido humorista Juan Amodeo.

Con este nuevo montaje, el artista ofrece un recorrido cargado de ingenio, cercanía y situaciones cotidianas en las que el público se verá reflejado. El show combina el humor característico de Juan Amodeo con anécdotas personales y una visión desenfadada de la vida, en un espectáculo pensado para hacer reír de principio a fin.

La actuación forma parte de la programación de Estivalh, la marca que agrupa los eventos que se desarrollan en verano en Alhaurín y en la Finca Municipal El Portón, consolidada como uno de los principales espacios culturales y de ocio del municipio. Las entradas siguen a la venta a través de la Cochera Entradas: https://lacocheraentradas.com/shows/details/2496/juan-amodeo-013-origen

Desde la Concejalía de Grandes Eventos en El Portón, dirigida por Andrés García, se invita a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de esta cita con el humor en un entorno único. El edil anima a la ciudadanía a asistir a este espectáculo, que promete una noche llena de risas y entretenimiento, y destaca la apuesta del Ayuntamiento por ofrecer una programación variada y de calidad para todos los públicos durante la temporada.