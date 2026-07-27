La histórica barriada de Alhaurín de la Torre acogerá sus tradicionales fiestas desde el viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto, con la procesión de la patrona y el concurso gastronómico (fiesta de singularidad turística provincial) como actos más destacados

La barriada de Zapata se vestirá de fiesta este fin de semana para celebrar sus tradicionales fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción, una cita muy esperada por vecinos y visitantes que volverá a reunir numerosos actos entre los que destacan actividades populares, concursos, gastronomía y actuaciones musicales para todas las edades.

La programación arrancará el viernes 31 de julio con uno de los momentos más emotivos de las celebraciones: la procesión de Nuestra Señora de la Asunción, que partirá a las 20:30 horas desde la casa de Dolores Garrido Díaz, en la calle San Mateo, 4, acompañada por la Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre. El toque de honor de campaña correrá a cargo de María Márquez Garrido.

La noche continuará con la actuación del Dúo Trenzao y DJ Loreto, prevista para las 22:30 horas, seguida del pregón oficial de las fiestas, que este año pronunciará Micaela Gómez Márquez. La jornada concluirá con la elección de las reinas, damas de honor y míster infantil de las fiestas 2026.

El sábado 1 de agosto estará como gran protagonista el tradicional concurso gastronómico, declarado Fiesta de Singularidad Turística Provincial, que comenzará a las 13:00 horas. Durante la jornada se ofrecerá degustación de bebidas, paella y callos, además de las tradicionales sandías de Zapata, gracias a los hijos de Miguel Torres. También se celebrará la elección de la Reina Mayor 2026, todo ello amenizado con la música de DJ Gabana y Antyonio Rocha.

La entrega de premios del concurso gastronómico tendrá lugar a las 16:30 horas y, ya por la noche, regresarán al escenario el Dúo Trenzao y DJ Loreto, a partir de las 22:30 horas.

Las fiestas concluirán el domingo 2 de agosto con la misa rociera en honor a Nuestra Señora de la Asunción, que se celebrará a las 12:30 horas y contará con el acompañamiento del coro de la Hermandad de San Isidro de Churriana. Por la tarde, a las 19:00 horas, se disputará la tradicional carrera de cintas juveniles, mientras que el broche final lo pondrá, a las 22:00 horas, la actuación especial del Tributo a Estopa.