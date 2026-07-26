La investigación abierta por la Junta de Andalucía permite aclarar dos conceptos que a menudo se utilizan como si fueran sinónimos, aunque en ciberseguridad tienen significados diferentes

La investigación abierta por la Junta de Andalucía sobre un posible acceso no autorizado al sistema Séneca ha reabierto un debate habitual cada vez que se produce un incidente informático: ¿es lo mismo un hackeo que un acceso no autorizado?

La respuesta es sencilla: no siempre.

Aunque ambos términos suelen utilizarse indistintamente en conversaciones cotidianas e incluso en algunos medios de comunicación, en el ámbito de la ciberseguridad describen situaciones diferentes. Conocer esa diferencia ayuda a comprender mejor cómo se producen muchos de los incidentes que afectan tanto a administraciones públicas como a empresas y usuarios particulares.

¿Qué es un acceso no autorizado?

Se habla de acceso no autorizado cuando una persona consigue entrar en un sistema, una aplicación o una cuenta sin disponer de permiso para ello.

Ese acceso puede producirse de muchas formas y no implica necesariamente que la plataforma tenga un fallo de seguridad.

Entre las causas más habituales se encuentran:

Contraseñas robadas o filtradas.

Correos electrónicos de phishing.

Equipos infectados con malware.

Contraseñas débiles o reutilizadas.

Descuidos del propio usuario.

En estos casos, el atacante puede acceder utilizando credenciales válidas, como si fuera el propietario de la cuenta.

¿Y qué entendemos por hackeo?

El término hackeo suele utilizarse cuando un atacante consigue vulnerar directamente la seguridad de un sistema aprovechando un fallo técnico o una vulnerabilidad del software.

Es decir, no necesita conocer la contraseña de un usuario, sino que encuentra una forma de superar las medidas de protección implantadas en la plataforma.

Aunque popularmente cualquier incidente informático se califica como «hackeo», desde un punto de vista técnico el concepto suele reservarse para este tipo de ataques.

El caso de Séneca

En el comunicado difundido por la Junta de Andalucía, la administración explica que investiga un posible acceso no autorizado al sistema de información Séneca que podría haber afectado a determinados datos personales.

Además, señala que una de las hipótesis que se están investigando es que el origen pudiera encontrarse en el equipo de un usuario infectado con malware, desde el que se habrían comprometido las credenciales de acceso.

Por el momento, la Junta no ha confirmado que la plataforma haya sido hackeada, motivo por el que utiliza expresiones como «posible acceso no autorizado» mientras continúan las investigaciones.

Que una plataforma funcione no significa que no haya existido un incidente

Otro aspecto que suele generar confusión es pensar que, si una página web continúa funcionando con normalidad, no ha ocurrido nada.

En realidad, un sistema puede permanecer plenamente operativo y, al mismo tiempo, haber sufrido un incidente relacionado con la seguridad de los datos.

En ciberseguridad se trabaja sobre tres principios fundamentales:

Confidencialidad , para evitar que personas no autorizadas accedan a la información.

, para evitar que personas no autorizadas accedan a la información. Integridad , para garantizar que los datos no sean alterados.

, para garantizar que los datos no sean alterados. Disponibilidad, para asegurar que el servicio siga funcionando.

Un incidente puede afectar únicamente a uno de estos tres aspectos sin que los demás se vean comprometidos.

La mayoría de los ataques empiezan por una persona

Los expertos coinciden en que buena parte de los incidentes actuales no comienzan con complejos ataques contra servidores, sino con errores cotidianos.

Abrir un archivo malicioso, reutilizar una contraseña en varios servicios, caer en un correo fraudulento o no mantener actualizado un equipo siguen siendo algunas de las principales puertas de entrada para los ciberdelincuentes.

Por eso, además de contar con sistemas seguros, la mejor defensa continúa siendo una combinación de formación, prevención y buenas prácticas digitales.